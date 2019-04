Finanstilsynet godkjenner Euronext og Nasdaq som eier av Oslo Børs

Finanstilsynet godkjenner at Euronext i tråd med sin søknad blir godkjent som egnet eier av Oslo Børs VPS, uten eierskaps- eller andre restriksjoner, skriver Euronext i en pressemelding.

Euronext avventer nå endelig godkjennelse fra Finansdepartementet. Dette er det siste vesentlige gjenværende forbehold før transaksjonen sluttføres, heter det videre.

Samtidig fremholder selskapet at de vil fremsette et tilbud med samme vilkår til samtlige aksjonærer som ikke har akseptert det nåværende tilbudet, når godkjennelsen fra Finansdepartementet foreligger.

Det er dog ikke bare Euronext som har fått sitt ja fra Finanstilsynet, det har også den amerikanske utfordreren Nasdaq.

– Vi er glade for at Finanstilsynet har anbefalt å godkjenne Nasdaq som kjøper av Oslo Børs VPS. Basert på støtten fra selskapets styre, ledelse og andre nøkkelaktører i det norske finansmarkedet er vi fortsatt overbevist om at vi er det beste alternativet for et fortsatt fremgangsrikt norsk kapitalmarked. Vi ser frem til den endelige beslutningen fra Finansdepartementet, skriver Nasdaq i en melding til E24.

Nasdaq i førersetet



Den fransk-nederlandske børssammenslutningen, Euronext, skriver at de nå kontrollerer 53,2 prosent av Oslo Børs. Dette er gjennom direkte eierskap og forhåndsaksepter fra eksisterende aksjonærer.

Så sent som i starten av forrige uke sikret Euronext ytterligere 74.000 Oslo Børs VPS-aksjer.

Nasdaq på sin side har sikret seg aksept fra aksjonærer som til sammen sitter på rett over 35 prosent av aksjene. Deriblant Børsens to største aksjonærer i DNB og KLP.

Julegave



Det var julaften 2018 Euronext varslet et bud på aksjene i Oslo Børs VPS. Det ble offisielt fremsatt 14. januar. Budet på 145 kroner aksjen verdsatte Børsen til 625 millioner euro, eller 6,24 milliarder kroner.

Initiativet til salget kommer fra en aksjonærgruppe som blant annet inkluderte forvalteren Incentive, som sitter på 6,51 prosent av aksjene gjennom fond forvaltet i Irland.

Børsens største eiere DNB og KLP har ikke vært del av initiativet bak budet fra Euronext.

Flere økninger



Euronext meldte 28. desember at selskapet kontrollerer 50,6 prosent av aksjene i Oslo Børs VPS Holding.

Den 30. januar annonserte Nasdaq at de legger inn et bud på 152 kroner per aksje. Det verdsetter Børsen til 770 millioner dollar, tilsvarende 6,54 milliarder kroner.

I februar økte Euronext i sin tur budet til 158 kroner aksjen, til en verdsettelse på 6,79 milliarder kroner, et bud Nasdaq senere matchet.