Første år med børsfall siden 2011

Hovedindeksen på Oslo Børs avsluttet året med en oppgang på 2,02 prosent, til 799,46 poeng.

Da Børsen stengte før nyttårsaften i fjor lå Hovedindeksen på 814,45 poeng, dermed må Børsen notere sitt første år med tilbakegang siden 2011.

Året sett under ett stengte Børsen med et fall 1,84 prosent.

Storselskapsindeksen OBX, som består av de 25 mest likvide aksjene på Oslo Børs falt 0,46 prosent i år.

Til tross for at det til slutt endte med et fall for året, står det fortsatt langt bedre til en på mange andre Børser i verden. S&P 500 i USA ligger per fredag ettermiddag an til å få et fall for året på over syv prosent, og Dax i Frankfurt er ned over 18 prosent.

Blant våre nordiske naboer ligger både Stockholm (S30) og København (C20) an til å falle over 10 prosent i 2018.



– Oslo Børs har klart seg godt i forhold til resten av verden. Eurostoxx 50-indeksen er ned omkring 15 prosent, det samme er Dax-indeksen i Tyskland. I tillegg er 90 prosent av verdens indekser ned for året. Sånn sett har vi vært heldige på Oslo Børs, investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, til E24

Børskommentar: (+) Det kan være nå at neste års gevinster blir skapt



God fredagshandel



Fredag ble det bred oppgang, til tross for at oljeprisen har falt gjennom dagen. Alle sektorindekser foruten sjømat, som falt marginale 0,14 prosent, kom seg i pluss for dagen.

Mest omsatt var Equinor (+2,05 prosent), DNB (+1,28 prosent) og Telenor (+1,76 prosent).

Av de i underkant av 70 aksjene som utgjør Hovedindeksen stengte bare åtte med fall fredag.

Sjømat er 2018s store vinner



Ser vi på sektorindeksene, er den soleklare vinneren Sjømatindeksen, som får året er opp nesten 50 prosent.

Flere av årets vinneraksjer er også å finne i den sektoren. Salmar klatret 73,42 prosent dette året, og mens Austevoll Seafood steg 56,48 prosent, kunne Lerøy Seafood Group vise til en oppgang på 49,93 prosent. Samtlige av disse selskapene betalte også ut utbytter før sommeren.

Ifølge Oslo Børs var Marine Harvest og Salmar enkeltaksjene som trakk Hovedindeksen mest opp i 2018.

– Selv om vi er ned cirka 2 prosent i år, så er 5 prosent av den nedgangen gjort opp av laksen. Uten laksesektoreren ville vi vært ned 7 prosent, sier Johannesen.

Mads Johanessen er investeringsøkonom i Nordnet.

Energiindeksen OLSENX var den eneste andre av sektorindeksene som kunne avslutte året med en oppgang, og steg 2,95 prosent.

I denne sektoren inngår også årets vinner. Det er Panoro Energy som har gitt suverent best avkastning av alle aksjene på Oslo Børs dette året. Selskapets aksje har steget voldsomme 93,78 prosent.

Dolphin Drilling i krise



To andre sektorindekser har ikke gjort det like godt. Både shippingindeksen OSLHX og oljeserviceindeksen OBOSX endte året ned henholdsvis 26,54 prosent og 15,01 prosent.

Blant årets tapere Dolphin Drilling, tidligere Fred. Olsen Energy, som endte ned 94,09 prosent etter et år preget av selskapets restrukturering.

Også Element (-85,41 prosent for året), Napatech (-85,09 prosent) og WR Entertainment (-81,84 prosent) er å finne blant selskapene med størst kursfall.

Norsk Hydro var den enkeltaksjen som trakk Hovedindeksen mest ned i 2018, ifølge Oslo Børs. Yaras avkastning på minus 9,8 prosent (justert for utbytte) veide også tungt, og sørget for at materialer ble den svakeste sektoren med et kursfall på 24,3 prosent for Materialindeksen.

Norsk Hyrdos problemer startet da selskapet i våres måtte stenge ned Alunorte-anlegget i Brasil.