Frykt for handelskrig ga tungt fall på Oslo Børs

Frykten er at høyere handelsmurer i USA skal utløse gjengjeldelse fra andre land, og at man i verste fall risikerer en handelskrig.

– Det er frykten for at dette skal eskalere til en mer generell handelskrig, hvor både Asia og EU tar igjen, og Trump fortsetter å innføre toll av ymse slag, som gjør det at markedet er såpass surt, sier sjefstrateg Leif -Rune Rein i Nordea til E24.

Ved stengetid på Oslo Børs fredag var hovedindeksen solid plantet i rødt. Slik var bildet klokken 16.30:

Oslo Børs: – 1,99 prosent til 793,98 poeng

Stoxx 600 Europe: – 1,82 prosent

Dow Jones: – 1,40 prosent

S&P 500: -0,87 prosent

Nasdaq: – 0,80 prosent

Med et fall på 3,47 prosent siden forrige fredag ble uken den verste så langt i år på Oslo Børs.

– Fryktet og ventet



Børsfallet startet torsdag kveld på Wall Street etter at Donald Trump kunngjorde tollsatsene på 25 og 10 prosent på import av henholdsvis stål og aluminium.

De nye handelsbarrierene blir innført allerede i neste uke, ifølge amerikanske medier. De er i tråd med hva Trump har lovet, men selv om det slik sett ikke er en overraskelse reagerer likevel markedene.

– Dette var på mange måter fryktet og ventet, sier Rein.

Det er heller ikke lenge siden USA kunngjorde tollsatser innen blant annet solindustrien.

– I forhold til det som står på Trumps agenda var på en måte proteksjonisme det neste, og slik sett har vi fått noen indikasjoner på det kan gå i den retningen nå og det det skremmer markedet selvfølgelig, fordi handel antas å være noe vi aller tjener på, mens handelsrestriksjoner er noe vi alle taper på, inklusive USA, sier han.

Legger sten til byrden i urolig marked



Nordea-strategen tilskriver også noe av styrken i nedgangen til tidspunktet handelshindringene blir kunngjort på.

Det er nemlig ikke lenge siden markedene falt kraftig, og indeksene har enda ikke hentet seg inn etter denne korreksjonen.

– Det skal legges til at markedsstemningen ikke var fantastisk i forkant. Dette legger sten til byrden. Hadde det kommet i en periode der stemningen var god hadde det nok kommet reaksjoner, men mindre enn det vi ser nå, sier Nordea-strategen.

Det store temaet den siste tiden har vært mulighetene for at rentene, spesielt i USA, kan stige raskere enn det markedet hadde lagt til grunn.

Etter årene med nærmest gratis penger har bekymring for stigende renter vært en kilde til børsuro.

Her hjemme var det helrødt blant de store selskapene fredag.

Statoil ble sendt ned 2,3 prosent, mens DNB falt 2,3 prosent, Telenor endte ned 1,6 prosent, Hydro falt 0,9 prosent og Yara var ned 3,6 prosent.

Rec var blant dagens tapere med et fall på 16 prosent.