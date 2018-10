Hovedindeksen fikk god hjelp av sjømat fredag

Totalt ble det omsatt for 2,22 milliarder kroner.

Det var dog ikke før de siste timene med handel at Børsen kom seg skikkelig over på plussiden.

Uken sett under ett endte Oslo Børs med et fall på 3,63 prosent

Energisektoren tilbake i pluss

Tross et lite fall for Equinor (-0,14 prosent), klarte energisektoren (+0,03 prosent) som helhet å komme seg tilbake i pluss fredag, men av de store sektorene var det sjømat som gjorde det best. Sjømatindeksen OSLSFX stengte med en oppgang på 2,66 prosent.

Dagens store børsvinner ble Gaming Innovation Group som la på seg 18,73 prosent etter å ha meldt om intensjonsavtale med Hard Rock i Atlantic City.

Blant Hovedindeksen komponenter var det Marine Harvest (+2,22 prosent), Schibsted (+2,91 prosent), Yara (+3,34 prosent), Bakkafrost (+3,34 prosent) og Salmar (+2,92 prosent) som dro indeksen mest i positiv retning.