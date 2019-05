Kraftig fall på Oslo Børs

Det er svært negativ stemning i aksjemarkedet verden over onsdag. Allerede fra start falt Oslo Børs, men med ytterligere oljeprisfall har nedgangen i Oslo tiltatt.

Hovedindeksen faller 2,26 prosent til 853,17 poeng ved 11.30-tiden.

Oljeprisen på sin side er ned 2,24 prosent for dagen til 68,58 dollar fatet.

Nel (- 9,01 prosent), Norwegian (- 6,25 prosent) og XXL (- 5,58 prosent), som alle er blant småsparernes favoritter, er de største taperne på Hovedindeksen ved lunsjtider.

Av de 66 selskapene som er inkludert i Hovedindeksen, er det bare fire aksjer som er i pluss.

Mest omsatt er Equinor som faller 2,24 prosent til 166,05 kroner per aksje. Aksjen har ikke vært på lavere nivåer siden desember 2017.

Ellers faller DNB 1,73 prosent, Mowi er ned 3,00 prosent og Aker BP er ned 4,53 prosent. Samtidig faller Yara 3,35 prosent, mens Telenor slipper unna med å være ned 0,73 prosent.

I tillegg til oljeprisnedgangen preger rentesituasjonen i USA markedene.

– Den amerikanske 10-års renten falt i går kveld under 3 måneders renten, noe som er et tegn på svakere globale vekstutsikter, skriver Netfonds analysesjef Roger Berntsen i sin morgenrapport.

Bredt fall i Europa

Også på de europeiske børsene er det tøffe forhold. Som i Oslo har også fallet ellers i Europa tiltatt utover dagen.

Utover rentesituasjonen preger også handelskrigen de europeiske markedene. Onsdag morgen gjorde den kommunistiske partiavisen China People at Kina var klar for å bruke sjeldne jordmetaller mot USA som et ledd i handelskrigen.

Dette fører til at det er den europeiske teknologisektoren som tar det største fallet i Europa. Teknologiindeksen på Stoxx Europe 600 er ned 1,68 prosent.

Slik ser det ut i 11.30-tiden onsdag:



Samleindeksen Estoxx 50 ned 1,54 prosent

Dax i Frankfurt ned 1,36 prosent

FTSE 100 i London ned 1,42 prosent

CAC 40 i Paris ned 1,69 prosent

IBEX 35 i Madrid ned 1,35 prosent

FTSE MIB i Milano ned 1,60 prosent

Også på de øvrige børsene i Norden er stemningen ikke spesielt god. Den svenske stålgiganten SSAB faller 4,38 prosent i Stockholm.

Slik er stemningen på de nordiske børsene: