– Jeg så ikke dette komme – at Euronext ønsker å ta steg inn i det nordiske markedet, sier analytiker Syed Anil Akbar i nederlandske Kempen til E24.

Han hadde ventet at Nasdaq Nordic, som i 2016 ytret interesse for Oslo Børs, skulle være selskapet man fikk høre om ved et eventuelt oppkjøp. I stedet er det Euronext som vil legge et kontantbud på 6,24 milliarder kroner på bordet for samtlige aksjer i Oslo Børs VPS, holdingselskapet som eier Oslo Børs.

– Jeg vil ikke bli overrasket om Nasdaq kommer med et motbud. De driver jo tross alt børsene i resten av Norden, samt Baltikum, sier Akbar.

Nasdaq Nordic har avslått å kommentere både disse uttalelsene spesielt og også Euronexts oppkjøpsplaner generelt.

Styreposisjon

Så langt har aksjonærer med eierskap på til sammen 45,5 prosent gitt bindende forhåndsaksept på forespørselen fra Euronext. Sammenlagt med selskapets egne eierandeler på 5,1 prosent betyr det at børsgiganten har sikret aksjemajoritet i Oslo Børs VPS.

Hvis det hele kulminerer i et salg, vil det bli det nederlandske selskapets andre oppkjøp på under et år, etter at Euronext i mars tok kontroll over børsen i Irland. Om man ser til dette tilfellet, og også til tidligere handler, er det sannsynlig at Oslo Børs får en plass i Euronext-styret, forteller Akbar. Slik har andre markedsplasser blitt fristet til å slutte seg til børskonstellasjonen.

– Som børs er det én ting som gjelder, og det er skalering. I dette tilfellet kan det være mulig for Oslo Børs å få en styreposisjon hos det som er Europas største markedsplass målt i antall utstedere – og som har en teknologisk svært avansert handelsplattform.

Dette er ifølge Akbar fordelaktig for Oslo Børs, særlig etter at EUs oppdaterte direktiv for finansmarkeder, Mifid II, ble implementert ved starten av året.

– Direktivet gjør det mulig å gjennomføre handler utenfor utvekslingssteder, som på sin side kun har egen størrelse og teknologi til rådighet i kampen for å holde på markedsandeler, sier han.

Oslo Børs kan bli et midtpunkt

I tillegg har Euronext hatt for vane å flytte deler av sin virksomhet til landet de kjøper et handelsmarked i, sier Akbar. Irland ble fristet med å bli gjort til konsernets senter for notering av gjeld og børsnoterte fond.

Forvalter i Svein Høgset Incentive, en av storaksjonærene i Oslo Børs VPS som allerede har sagt ja til Euronext, sier at Euronext vil gjøre Oslo til senter for råvaresatsingen. Det tror Kempens Akbar at kan ha en positiv effekt.

– Det vil bety en hel del. Euronext har noen råvarekontrakter, for det meste innen jordbruk, som kan være et tillegg til Oslo Børs' brede base med derivatkontrakter innen olje, fisk og sjøfart.

– Dermed vil begge partene kunne utnytte tilgang til hverandres markeder og Oslo kan nyte den samme type fordeler som den irske børsen gjorde da den ble kjøpt opp. Altså å bli et midtpunkt for konsernets råvarederivater, snarere enn å være en liten tilbyder i en større gruppe, sier Akbar.

Ønsker mer mangfoldighet

For den nederlandsk-registrere børskonstellasjonens del, handler fordelene først og fremst om å sikre mer mangfoldighet. I Oslo Børs VPS inngår Verdipapirsentralen og Oslo Market Solutions i tillegg til Oslo Børs. Handel med derivater er så langt et marked Euronext har vært lite involvert i.

– Euronext har forsøkt en del, men ikke lykkes så godt i å spre eksponeringen i topplinjen til flere markeder. Det er både vanskelig og dyrt. 45 prosent av topplinjen deres er ren «cash trading». Derfor ønsker de å gå inn i andre segmenter, forklarer Akbar.