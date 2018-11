Oslo Børs stenger ned 2,78 prosent til 841,26 poeng tirsdag, etter et fall mandag.

Det er det kraftigste fallet på Børsen siden 27. juni 2016, en av dagene etter Brexit-avstemningen, hvor den falt med 3,23 prosent.

Hovedindeksen på Oslo Børs er nå ned hele 11 prosent fra toppen på 946 poeng den 25. september i år.

Aksjefallet kommer sammen med at fallet i oljeprisene fortsetter, og den norske kronen svekkes tirsdag tydelig mot blant annet dollar og euro, til henholdsvis 8,55 kroner og 9,75 kroner.

– Det er mye på en gang nå, sier aksjestrategi Leif Rune Rein i Nordea Markets til E24.

– Når det faller har det en tendens til at alt faller, man er redd for det meste. Når alle aksjer faller, så er det vanskelig å peke på det spesifikke i enkeltaksjene. Da er det mer frykten som råder, sier han.

Nedgangen kommer også i kjølvannet av et fall på USA-børsene mandag og fallende aksjemarkeder i Asia natt til tirsdag.

– Har skremt mange

Prisen på nordsjøoljen Brent falt kraftig mot slutten av handledagen, med en nedgang på to dollar fatet på en halvtime til rundt 63,30 dollar fatet.

Det er ingen spesiell grunn som peker seg ut til fallet, ifølge Rein. Han sier at en korreksjon ofte følger den utviklingen vi har sett nå, med et kraftig fall, før markedene ser ut til å ta seg opp igjen, men så kommer det et nytt fall.

– Det er sånn en korreksjon pleier å se ut, sier han.

I oktober falt nemlig de globale aksjemarkedene mye, men så pekte pilene oppover igjen i en kort periode, før det altså kommer en ny nedgang i starten av denne uken.

Ett selskap i pluss

Blant selskapene på hovedindeksen på Oslo Børs er det bare solcelleselskapet Scatec Solar som er i pluss tirsdag, med en svak oppgang på 0,14 prosent.

Dette er de mest omsatte aksjene tirsdag:

Equinor er ned 1,95 prosent



Aker BP er ned 6,6 prosent



Subsea 7 er ned 7,04 prosent



Telenor er ned 1,22 prosent



Yara er ned 2,01 prosent



USA-børsene smalt ned mandag, og fallet fortsetter tirsdag. Slik er utviklingen på børsene en time etter åpningen:

Dow Jones er ned 1,87 prosent



Nasdaq Composite er ned 1,56 prosent



S&P500 er ned 1,45 prosent



Svakere vekst i USA

– Man har mange ting å være redd for, enten det gjelder handelskrig, at vi går inn i en periode med nedgang, sier Rein.

– Det ventes for eksempel svakere vekst i USA i andre halvår neste år, og sentralbanken har vært klare på at rentene skal heves. Det har skremt mange, sier sjefstrategen.

For eksempel tror analytikerne i investeringsbanken Goldman Sachs at USAs økonomiske vekst vil svekkes i andre halvdel av 2019, når effekten av Trumps skattekutt avtar og økte renter begynner å bite, ifølge CNBC.

Goldman venter at USAs økonomi vokser henholdsvis 2,5 prosent og 2,2 prosent i de to første kvartalene av 2019, før veksten avtar til 1,8 prosent i tredje kvartal og 1,6 prosent i fjerde kvartal.

– Når ting er begynt å falle så er det ofte slik at det drar seg til ordentlig. Du ser enkeltselskaper som Apple faller, og det er veldig mye rykter og frykt som ligger bak, sier Rein.

Han tror likevel at korreksjonen vil ha begrenset varighet, og at fallet ikke vil medføre en flerårig nedgang.

– Jeg tror fremdeles dette er en korreksjon og ikke et «bear market», sier Rein.