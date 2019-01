Styret i Oslo Børs: Flere mulige kjøpere har meldt interesse

Oslo Børs inviterte 4. januar til en prosess der interesserte aktører får mulighet til å komme med en bud på aksjene i Oslo Børs VPS.

Bakgrunnen for dette var kjennskap til at det også fantes andre relevante aktører enn Euronext som var interesserte, men som ikke deltok i den omtalte auksjonen som var initiert av noen aksjonærer i desember.

Etter invitasjonen har flere interessenter meldt sin interesse, skriver Oslo Børs i en pressemelding.

«Det er avholdt møter med enkelte av disse og det er avtalt nye møter hvor interessenter møter administrasjonen i Oslo Børs VPS, heter det videre.»

Som følge av dette anbefaler styret «sterkt» at aksjonærene avventer styrets endelige anbefaling før de tar stilling til noe bud.

Styret vil gi sin anbefaling innen utgangen av februar.

Børsdirektør Bente Landsnes vil ikke fortelle E24 hvor mange aktører eller hvem det dreier seg om, men sier at slike interessenter ikke gror på trær.

Hadde nytt møte med Euronext

Samtidig som Oslo Børs har begynt møtene med de nye aktørene, hadde Landsnes og ledelsen også et nytt møte med Euronext torsdag ettermiddag. Børsen gir råd i februar: – Vi kjenner jo ikke Euronext veldig godt – Det var et godt møte hvor de tok med store deler av sin ledelse til Oslo, og vi brukte tiden godt på å bedre forstå hvordan de jobber. Men vi er på ingen måte ferdige, sier Landsnes. Hun sier videre at for henne var ett av de viktigste spørsmålene til Euronext hvordan de tenker å videreutvikle de norske kapitalmarkedene. Landsnes har sittet som børsdirektør siden 2006, og skal etterfølges av Håvard Abrahamsen senest 1. juli i år.

200 år

Da E24 snakket med børsdirektør Bente Landsnes tidligere denne uken fortalte hun at selskapet trenger tid til å vurdere de potensielle nye eierne.

– Vi kommer til å kjøre en prosess nå i hvert fall ut januar og frem til februar før vi vil gi noen anbefalinger til våre aksjonærer, sa Landsnes da E24 møtte henne på NHOs årskonferanse.



Fredag bedyrer Landsnes at Oslo Børs har vært uavhengig i over 200 år, da er det helt greit å bruke god tid på å finne ut hvem som er best skikket til å bli den neste eieren.

Landsnes har sittet som børsdirektør siden 2006, og skal etterfølges av Håvard Abrahamsen senest 1. juli i år.

Noe av det siste hun gjør i jobben blir dermed å møte potensielle kjøpere og delta i vurderingen av Euronext-budet, som verdsetter Børsen til over seks milliarder kroner.