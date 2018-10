Verste dag for Oslo Børs siden juni 2016

Oslo Børs falt tre prosent umiddelbart etter åpning. Et fall som tiltok utover dagen, før dårligere inflasjonstall enn ventet i USA gjorde at Hovedindeksen til slutt kunne notere et fall på 2,55 prosent til 890,91 poeng.

Fallet gjør børsdagen til den verste siden 27. juni 2016.

Etter alle de toneangivende indeksene på Wall Street onsdag stengte ned over 3 prosent, fortsatte fallet i Asia i natt. Også store deler av Europa ble rammet av det voldsomme fallet.

Det globale børsfallet denne uken har blitt knyttet til rentefrykt i USA, selv om årsakene kan være flere og sammensatte. Stigende renter og økte lånekostnader kan bidra til å dempe global vekst og bedrifters inntekter, selv om det fortsatt er svært billig å låne.

Det er normalt med korreksjoner etter langvarige oppturer i markedene. Før fallet denne uken var S&P 500-indeksen opp 70 prosent på de siste fem årene. Også i vår falt børsene betydelig, før oppgangen fortsatte.

Bredt fall i Oslo

Mange har spådd uro i markedene når de store sentralbankenes skal reversere mange års stimulans av økonomien. Dette har blitt sammenlignet med å «ta vekk punsjbollen», og kan bidra til å øke frykten for økonomisk nedtur.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank trakk tidligere torsdag frem at den amerikanske sentralbanken som nå får verbal juling av president Donald Trump for rentehevingene, har uttalt at man er «langt unna nøytralt rentenivå».

– Det betyr isolert sett at det rentenivået hvor man når et skille mellom stimulans og innstramming, er lenger unna. Det betyr at det skal flere rentehevinger til før Fed er fornøyd. Dette har overrasket markedet og bidratt til en høyere tiårig statsrente, sa Lie.

Alle de 10 mest omsatte aksjene på Oslo Børs falt torsdag:

Flex LNG falt 5,67 prosent



Equinor falt 3,36 prosent



Telenor falt 2,68 prosent



Yara falt 2,44 prosent



Hydro falt 2,07 prosent



Marine Harvest falt 0,97 prosent



Aker BP falt 4,0 prosent



DNB falt 2,3 prosent



Subsea 7 falt 3,94 prosent



Storebrand falt 2,15 prosent



Wall Street

Onsdag skapte Wall Street sjokkbølger gjennom verdens finansmarkeder med sin nedgang. Torsdag er derimot stemningen betraktelig mindre tyngende.

Etter en drøy times handel har de toneangivende indeksene vaklet mellom pluss og minus.

Klokken 16.45 ser utviklingen slik ut i New York: