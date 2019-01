Hotellkongen Petter Stordalen har tapt opp mot 150 millioner danske kroner, tilsvarende 196,7 millioner kroner, de fire siste årene på sine danske investeringer, skriver den danske avisen Børsen.

Gjennom sitt holdingselskap Strawberry har han etablert flere hoteller i København, som det femstjerners luksushotellet Skt. Petri og Comfort Hotel.

Alene har Comfort Hotel hatt et akummulert underskudd på 94 millioner norske kroner, mens Hotel Skt. Petri har sett et tap på 67 millioner kroner, ifølge Børsen.

Stordalen har tidligere forsøkt å få til et gjennombrudd i København, men trakk seg i 2011 etter at han pådro seg et samlet tap på 800 millioner kroner på ti år.

I november skrev Berlingske at Stordalen bruker nær 2 milliarder kroner på å gjøre den gamle Centralpostbygningen til et femstjerners hotell med navnet Villa Copenhagen, som etter planen skal åpne dørene i 2020.

– Dette blir ikke lønnsomt for meg, men for mine barn eller barnebarn, sa Stordalen den gang.