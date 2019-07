– Takk til alle som deltok, dette var forhåpentligvis min siste presentasjon. Hvis det er noen som tror jeg er lei meg for det – det er jeg ikke, var noen av de siste ordene som falt fra Bjørn Kjos under halvårspresentasjonen til Norwegian.

Rett før pressekonferansen på Aker Brygge med Norwegian, ble det annonsert at Bjørn Kjos slutter som selskapets sjef. Finansdirektør Geir Karlsen tar over som fungerende konsernsjef, mens styret leter etter Kjos' etterfølger.

– Jeg er veldig trygg på at Norwegian vil klare seg økonomisk. Hvis ikke hadde jeg ikke tatt hatten min og trådt tilbake, sier Kjos til E24.

Kjos sier at det passet bra å trekke seg nå, og peker på at selskapet har en dyktig ledergruppe, og at han stor tro på at Karlsen kan gjøre en god jobb som konsernsjef.

– Geir er fullt i stand til å drive dette selskapet, han er faktisk veldig flink. Særlig til å være en finansfyr, humrer Kjos.

– Tror du etterfølgeren din blir noen internt fra Norwegian?

– Nå skal ikke jeg foregripe styrets beslutninger der, men jeg synes Geir er fantastisk bra, svarer Kjos på E24s spørsmål.

Karlsen er selv litt mer forsiktig i tonen på spørsmål om han er interessert i jobben permanent.

– Jeg har blitt spurt om å ta denne rollen midlertidig. Mitt fokus er det, og så får tiden vise, sier Karlsen til E24.

Har startet lederjaken

Norwegians relativt ferske styreleder, danske Niels Smedegaard - som nylig kom fra fergeselskapet DFDS - sa under pressekonferansen at de har startet jakten på ny konsernsjef.

– Vi har sammen blitt enig om at nå er rett tid for dette byttet. Norwegian har gått gjennom en imponerende utvikling de siste ti årene, ikke minst på grunn av Bjørn Kjos’ visjoner.

Smedegaard sier at jakten etter en ny konsernsjef startet omtrent umiddelbart etter at han tok over som styreleder i mai. Han legger til at en ny Norwegian-sjef ikke nødvendigvis bør være fra Norden, men at styret ser etter en person som har den riktige “kulturen” i seg.

– Vi ser etter en person som har sterk ledererfaring, erfaring med internasjonal handel, en som kan peke ut en strategisk retning, men som også har fingrene med i det operasjonelle, sier Smedegaard til E24.

Smedegaard sier at veksten har gitt problemer med egenkapitalen, og varsler at selskapet nå vil gå bort fra å fokusere på vekst, og konsentrere seg om selskapets inntjening.

– Vi er for langt ute på kanten økonomisk og alle kan se at aksjekursen er gått ned, sier Smedegaard.

De siste ukene har det gått rykter om at IAG har vært interessert i å kjøpe Norwegian. Smedegaard sier at han ikke ville sagt det til E24 dersom det var tilfelle.



Se video fra pressekonferansen:

Ingen planer om emisjon

Flyselskapet har de siste månedene slitt med lav egenkapital, noe som har tvunget dem til å hente inn penger i en emisjon. Norwegian Air Shuttle har ingen intensjoner om å gjøre en ny emisjon, sa Kjos under selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

– Vi har flere muligheter for refinansiering av obligasjonen som forfaller i desember, men vi har ikke bestemt oss for en løsning ennå, sier Kjos.

– Det er en del ting som må komme på plass, men vintersesongen vil ikke være i nærheten av så dårlig som i fjor, som er essensielt, legger Karlsen til.

IKKE TRIST: Bjørn Kjos sier at tiden var inne for å gi seg.

Nye prosjekter

Kjos, som har rukket å fylle 72 år, har bygd opp selskapet over de siste 17 årene. –Folk spør «Er ikke Norwegian din baby?». Det er ikke min baby, det de 11.000 personene som jobber i Norwegian, sa han under pressekonferansen.

Torsdagens nyhet kom like etter at Norwegian slapp resultatene for andre kvartal.

– Som jeg har uttalt mange ganger er det ikke naturlig å sitte som konsernsjef når man har gått inn i 70-årene, sier Bjørn Kjos i en uttalelse og sier at han nå skal konsentrere seg om noen utvalgte prosjekter som «vil være av stor betydning for Norwegian fremover».

Kjos går inn i en rolle som han selv tror er bedre for Norwegian.

– Jeg skal fortsette å bygge opp alianser, der en global lavprisallianse er målet. Vi mangler samarbeidspartnere i USA og i Asia.