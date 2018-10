I en børsmelding varsler Protector at det vil bokføre et reservetap på 146 millioner kroner relatert til boligselgerforsikring. Tapet er i hovedsak knyttet til insektet skjeggkre.

Bakgrunnen for reserveavsetningen er relatert til insektets økende inntreden i norske boliger. Dagens praksis legger til grunn at skjeggkre kan føre til et verditap på boligen.

Protector skriver i meldingen at selskapet sammen med en rekke andre aktører er i ferd med å utfordre denne praksisen.

«Skjeggkre gjør ikke skade på mennesker, dyr eller bolig. Insektets økende inntreden vil mest sannsynlig i nær fremtid anses som normalt hjemmehørende i norske boliger», heter det.

Likevel velger forsikringsselskapet å bokføre reservetapet med hensyn til forsiktighetsprinsippet.

Foreløpige resultater for årets tredje kvartal viser for øvrig reservegevinster på produkter fra bedriftsmarkedet i Norge, Sverige og Danmark som medfører en reservegevinst for egenregning på noe under 60 millioner kroner.

Stadig større problem



E24 har i en rekke artikler omtalt hvorda skjeggkreet skaper utfordringer i forbindelse med boligkjøp.

Tusenvis av nordmenn har fått påvist skjeggkre i boligene sine. Og stadig oftere fører skadedyret til erstatningssaker i forbindelse med eierskifte.

Skjeggkre kan komme til boliger som blindpassasjer på byggevarer, paller, kasser, pappesker og møbler, ifølge rapporten til Folkehelseinstituttet.

Samtidig skal det også være en viss fare for at skjeggkre kan haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller andre private boliger.

Forringer salgsverdien



Boligkjøpere harved flere tilfeller blitt tilkjent prisavslag for bekjempelse eller redusering av antall skjeggkre, samt for verdiforringelsen insektet påfører boligen.

Når boligkjøper én dag skal selge en bolig der det er avdekket at det er skjeggkre, vil boligen oppnå en lavere salgssum i boligmarkedet enn en tilsvarende bolig som ikke er invadert av skadedyrene.

Det finnes dommer som har gitt prisavslag et sted mellom 10 og 15 prosent av kjøpesum i verdiminus, men det finnes store variasjoner.

Dette i tillegg til bekjemping, som ofte ligger et sted mellom 150.000 og 250.000 kroner.