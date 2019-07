Pundet mot største fall siden oktober 2016

DNB Markets peker i sin morgenrapport på at pundet er den store taperen i valutamarkedet det siste døgnet.

Pundet ligger på det laveste nivået mot dollar på drøyt to år. Britenes valuta har falt tre prosent mot dollar på de siste fire dagene. Det er største fallet over fire dager siden oktober 2016, skriver Bloomberg.

Fallet i juli er nå på fire prosent, og det er pundets verste måned siden oktober 2016, ifølge Financial Times.

Økt frykt for hard brexit, altså at britene forlater EU uten en avtale, får skylden for pundsvekkelsen.

Ett pund koster nå 10,59 kroner, mot rundt 10,80 kroner natt til mandag.

– Kan svekkes betydelig

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets sier til E24 at stadig flere begynner å tro på at Storbritannia kommer til å forlate EU 31. oktober uten å ha en avtale på plass.

– Virkeligheten begynne å sige inn over markedsaktørene. Det ser faktisk ganske skummelt ut, sier Haugland til E24.

Dramaet vil etter alle solemerker fortsette en god stund ennå, og tynge pundet, skriver meglerhuset i rapporten.

DNB Markets har foreløpig ikke estimater på for hvor mye pundet vil gå dersom det faktisk blir en hard brexit, men Haugland sier til E24 at det er potensial for betydelig mer svekkelse.

Valutaanalytiker Lee Hardman ved storbanken MUFG tror også pundet vil svekkes etter sommeren.

– Den siste tidens prisbevegelser støtter synet vårt om at markedet ikke fullt ut hadde justert seg for å prise inn risikoen for et avtaleløst utfall, sier Hardman til Bloomberg.

IKKE OVER: Brexit-dramaet vil etter alle solemerker fortsette en god stund ennå, og tynge pundet, tror sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Vil ha ny skilsmisseavtale

Boris Johnson tok i forrige uke over som statsminister etter at avtalen som regjeringen til Theresa May forhandlet frem, ble nedstemt i Parlamentet tre ganger.

Johnson uttalte på en pressekonferanse mandag at brexit skal gjennomføres i oktober uansett om de to partene blir enige om en avtale eller ikke. Han sa at han ikke vil snakke med EU-ledere før de går med på å reforhandle avtale.

– Johnson gjentok i går at skilsmisseavtalen som ble forhandlet frem av May og EU i slutten av 2018 «er død», og må erstattes av en ny, sier Haugland.

Det er ifølge Haugland grunnen til at pundet har falt to prosent mot euro og dollar det siste døgnet.

Markedet vil også følge med på Bank of Englands rentebeslutning torsdag. Pundet kan tynges enda mer hvis sentralbanken tar en mer duete tone, skriver Bloomberg. Duete betyr at sentralbanken ønsker å senke renten raskt eller holde den lav.