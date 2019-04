Dette er arbeidshverdagen SAS-pilotene kaller «uverdig»

– 70 prosent av SAS-pilotene har ingen faste dager å jobbe. Man har krav på 12 helgefri i året, én helg i måneden og det er vel egentlig det eneste, sier leder for SAS-pilotene i Parat, Jan Levi Skogvang til E24.

For selv om SAS-pilotene ønsker seg høyere lønn, er det aller viktigste for pilotene i Norge, Sverige og Danmark at man får en mer oversiktlig arbeidshverdag.

Slik pilotene har det i dag, ifølge Parat, får man utdelt timelister den 15. hver måned og da vet man når man jobber de neste 1,5 månedene.

– Vi lever i en egen verden, det er nesten ikke verdig, sier Skogvang og legger til:

– Det er ganske spesielt at man ikke kan lage noe bedre enn dette.

Han mener andre sammenlignbare flyselskaper har det langt bedre.

Vil nærme seg Norwegian

Ifølge Norwegian jobber man etter en turnus med fem dager på og fire dager av. Med andre ord vet man når man jobber langt frem i tid, og kan planlegge bedre enn hva SAS-pilotene i dag kan.

– Vi har hatt denne ordningen i noen år, og for oss virker det som en ordning som fungerer godt, sier Alf Hansen, som er leder for pilotforbundet i Norwegian.

Skogvang i Parat sier også at det er vanlig for pilotene i SAS å jobbe svært mange helger på rad, og at det flere ganger forekommer at man flyr syv helger på rad.

Det nest viktigste punktet er to avtaler som regulerer karriereplan og som legger føringer for hvilke piloter som skal fly hvilke ruter, forklarer Parat.



– Dette er avtaler som har fungert i 70 år, og som SAS nå vil si opp, sier Skogvang.

Inntekt er også et stridstema, og pilotene har skissert et ønske om en lønnsøkning for å ta igjen det tapte etter at man ikke gikk opp i lønn i årene etter krisen i selskapet i 2012. Men turnusordningen trumfer pengene.

– Så dette temaet viktigere enn lønn?



– Ja, dette er det viktigste, sier Skogvang som understreker at han ikke kan gå inn i detaljene på meglingen.

SAS: Vil jobbe for bedre forutsigbarhet



– Cirka halvparten av dem har en forutsigbarhet herfra til evigheten. Den andre halvparten får turnusen sin utlevert to uker i forkant, sier Knut Morten Johansen, kommunikasjonssjef i SAS, om pilotenes arbeidshverdag.

Til E24 sier Knut Morten Johansen at eksempelet om syv helger på rad kan unngås med såkalt «superweekend».

– Er det vanlig at pilotene jobber syv helger på rad?

– Noen av pilotene kan jobbe syv helger på rad hvis de ikke benytter seg av såkalte superweekends, som gir garantert helgefri en gang i måneden. Det betyr ikke at du nødvendigvis har jobbet syv hele helger på rad, men at du har jobbet etter klokken 17 på ettermiddagen på torsdag, fredag, lørdag eller søndag.

Han sier likevel at det skal jobbes for å gi pilotene en hverdag som er lettere å takle.

– Vi anerkjenner pilotenes ønsket om bedre forutsigbarhet og jobber for bedre balanse mellom jobb og fritid. Det har vi jobbet med tidligere, under forhandlingene, og det blir også fokus videre fremover, men det er ingen quick fix. Det har blant annet sammenheng med rutetabellen, hvor vi flyr og hvordan vi flyr. SAS må fly når våre reisende ønsker det, og det forutsetter faktisk at halvparten av våre ansatte får noe mindre forutsigbarhet.

Om lønn sier Johansen at partene er langt unna hverandre.

– Vi snakker om verdens beste piloter. Men de trenger ikke ha verdens høyeste lønn, sier SAS’ kommunikasjonssjef.

NHO: Ønsker langt mer enn andre får

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier han ikke kan gå inn på hvilke krav partene er lengst unna hverandre på, og viser til taushetsplikten i meglinger hos Riksmekleren.

– Men det er tre kjerneområder som ble tatt med fra forhandlingene. Det ene er lønn. Pilotforeningen sier de bare ønsker 3 prosent økning, men det er feil. De ønsker en tilbakestilling til nivået de hadde for noen år siden, før de tok kuttene i 2012 i forbindelse med krisen som var i SAS da.

– De ønsker å få reetablert et tidligere lønnsnivå, som betyr en økning langt utover det andre grupper får. Det er snakk om over 10 prosent, sier Lothe.

Det andre punktet handler om tjenestetidsbestemmelser og forutsigbarhet i arbeidsordningen, og det tredje er ansettelsestrygghet og avtalene om hvor produksjonen skal høre hjemme, forklarer Lothe.

– Så var det summen av avstanden som gjorde at man ikke kom i mål.

