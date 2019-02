Saken oppdateres.

SAS omsatte i første kvartal (oktober til januar) for 9,53 milliarder svenske kroner, en økning fra 8,98 milliarder ett år tidligere.

Samtidig økte tapene i det som sesongmessig er den svakeste perioden i året.

Før skatt og engangsposter (justert resultat) gikk selskapet 724 millioner svenske kroner i minus, en forverring fra 385 millioner. Før skatt var resultatet -576 millioner, mot -285 millioner ett år tidligere.

Resultat etter skatt gikk fra -249 til -469 millioner.

Det kommer frem i SAS sitt ferske kvartalsregnskap. Flyselskapet har avvikende regnskapsår som starter i november og løper ut oktober året etter. Første og andre kvartal dekker dermed vintersesongen, der man som regel går med tap.

Resultatnedgangen på 339 millioner i det justerte resultatet samsvarer omtrent med økningen i drivstoffkostnader på 391 millioner til 1,96 milliarder, sammenlignet med samme periode året før.



Oljeprisfallet på slutten av fjoråret har bidratt til å senke prisene, men ikke tidsnok til å gi nok effekt for kvartalet til SAS. De økte drivstoffkostnader har slått inn i regnskapene til hele bransjen siden i fjor høst.



– De lavere resultatene sammenlignet med foregående år var drevet av økte drivstoffkostnader, en svak svensk krone og underliggende kostnadsvekst, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en børsmelding.

SAS venter på samme måte som før at de skal klare å levere et overskudd i 2019 før skatt og engangsposter, gitt at det ikke kommer noen uventede hendelser av betydning. For å få det til legger SAS til grunn at:

De skal ha en kapasitetsvekst (i antall setekilometer) på to til tre prosent

At drivstoffprisene vil øke, men at de også vil kunne svinge gjennom året

At den svenske kronen fortsatt vil være svak, særlig mot dollar

At kostnadsnivået skal redusere med 900 milioner svenske kroner

At det skal investeres rundt 7,0 millioner svenske kroner



Inntektene økte



Justert for valutaendringer (den svekkede svenske kronen) økte enhetskostnadene til SAS med 0,8 prosent til 0,65 svenske kroner, eller 3,5 prosent til 0,83 kroner hvis man regner med drivstoff.

Samtidig økte enhetsinntekten med 1,8 prosent til 0,75 svenske kroner justert for valuta.

Dermed klarte SAS å tjene mer penger per setekilometer enn året før i et marked preget av beintøff konkurranse. Økningen var likevel ikke nok til å oppveie for drivstoffprisenes vekst.

Det justerte resultatet på -724 millioner er svakere enn analytikerne hadde ventet.

DNB Markets hadde i forkant ventet et justert resultat på -673 millioner, og forutså dermed ganske presist selskapets økte drivstoffregning. Meglerhuset tror at en økning i billettinntektene, innfasing av nye fly og ytterligere kostnadskutt vil kunne løfte inntjeningen til SAS med 50 prosent fra 2017 til 2020. Meglerhuset har en kjøpsanbefaling og et kursmål på 27 svenske kroner.

Danske Sydbank, som også følger selskapet tett, hadde ventet et justert resultat på -599 millioner, med en prognose om 400 millioner i økte drivstoffkostnader og 200 millioner i reduserte kostnader andre steder.

Den internasjonale flytransportforeningen, IATA, sin drivstoffindeks fra februar 2018 til februar 2019. Data fra Platts.

