SAS hadde en nedgang på 2,6 prosent i antallet passasjerer i rutetrafikken til 2,6 millioner i oktober, mens antallet passasjerer totalt falt 2,9 prosent til 2,69 millioner, inklusive chartertrafikk.

Det viser den ferske trafikkrapporten for oktober som SAS offentliggjorde fredag. I september opplevde selskapet også en nedgang i antall passasjerer.

SAS hadde i oktober billettinntekter på 3,27 milliarder svenske kroner på all trafikken sin, mot 3,14 milliarder på samme i tid i fjor. Uten chartertrafikken hadde SAS billettinntekter på 3,03 milliarder fra rutetrafikken, mot 2,89 milliarder i oktober i fjor.

SAS-aksjen er opp 2,6 prosent fredag på Stockholm-børsen (1,3 prosent i Oslo), men lå allerede inne med den oppgangen før trafikktallene kom.

Fjerde måned med økte marginer



Norwegian slapp sine trafikktall for oktober mandag denne uken, og de tallene viste et fortsatt yield-fall men også en passasjervekst på 14 prosent til 3,15 millioner.

Mens Norwegians yield (inntekt per passasjerkilometer) falt med syv prosent mot oktober i fjor til 39 norske øre, regelrett bykset SAS sin yield opp i oktober. Rapporten viser en yield-vekst på syv prosent, eller ni prosent hvis man justerer for valutaendringer, til 93 svenske øre.

SAS sine marginer har nå økt sammenhengende siden juli måned i år. Da SAS-tallene for juni kom i starten av juli skrev E24 at det så ut som marginfallet til selskapet hadde stoppet opp. Etter det har marginene økt måned for måned, men den største veksten kom nå i oktober.

Gitt selskapets omfattende arbeid og ambisjoner for kostnadsforbedringer, kan økningen i inntektene samlet sett og per passasjerkilometer tyde på at selskapets resultater kan få seg et løft fremover.

I oktober økte SAS' kapasitet (målt i antall tilgjengelige setekilometer) med to prosent, mens trafikken (målt i passasjerkilometer) falt tre prosent. Derfor gikk også fyllingsgraden (belegget) ned med 3,8 prosent til 74,9 prosent.

– Etter en robust utvikling i sesongetterspørselen i sommer har etterspørselen skiftet tilbake mot mer jobbrelatert reising, skriver SAS om trafikkutviklingen.

– Konkurransen forblir svært intens. Etter en sommer med moderat kapasitetsvekst i Skandinavia, er kapasitetsveksten i markedet forventet å akselerere gjennom høsten og vinteren, skriver selskapet videre.

SAS regner selv med en kapasitetsvekst (målt i antall tilgjengelige passasjerkilometer) på én til tre prosent i regnskapsåret 2017/2018 (fra november 2017 til oktober 2018), noe som blir drevet frem av lengre europeiske flyruter i nettet og innfasingen av de nye Airbus A320neo-flyene som har litt flere seter enn flyene de erstatter.

Kapasitetsveksten er likevel lavere enn den SAS har hatt i år og i fjor, som blant annet ble drevet frem at ekspansjonen på langdistanse.