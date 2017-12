Etter noen mindre forsinkelser i flyleveransen fra Airbus, og godkjennelsen fra irske myndigheter, er nå SAS klare til første avgang i det nye datterselskapet.

– Vi har fått vår godkjenning og AOC (Air Operator Certificate, journ.anm.), sier konsernsjef Rickard Gustafson i SAS til E24.

Det første flyet var satt opp med avgang fra Kastrup og destinasjon London, i dag onsdag klokken 12.00. Det får det danske nyhetsbyrået Ritzau bekreftet av SAS. Ifølge nettsidene til Kastrup flyplass ble flyet imidlertid 25 minutter forsinket.



Egentlig var planen at første fly skulle ta av 1. november, skriver byrået.

– Det har blant annet vært forsinkelse på leveransen av flyene og nå i det siste har vi ventet på myndighetenes godkjennelse. Den har vi fått nå, sier pressesjef Mariam Skovfoged i SAS til nyhetsbyrået.

Den eneste forskjellen for passasjerene mellom å reise med datterselskapet og «vanlige» SAS er at flyet er registrert i Irland og at besetningen er ansatt og har base i London.

London først – Malaga neste

Planene om å etablere et nytt datterselskap ble kjent i februar i år, etter at SAS-styret ga klarsignal. I kvartalsrapporten som SAS la frem i forrige uke kom det frem at første avgang fra den nye London-basen bare var «noen dager» unna.

Fra fagforeningshold har det kommet kritikk mot SAS for å gå samme vei som Norwegian og andre europeiske flyselskap. SAS-pilotene har blant annet vært skeptiske til om det blir så mye billigere og om regulariteten blir god nok.



Fra fagforeningshold kritiseres SAS og de andre selskapene for å undergrave arbeidsplasser i Norden og Europa, samt at man støtter opp om Ryanair og andre lavprisselskapers lønnspress.

Selv om de benytter innleid bemanning fra lokale selskap, og ikke ansetter selv, så argumenterer SAS-ledelsen for at lønninger og arbeidsforhold er i tråd med lokale forhold, altså et britisk og spansk lønnsnivå.

SAS-sjefen påpekte i høst at flyselskapet har begrensninger på hvor mye de kan leie inn fly med mannskap (via datterselskapet og andre) og at de ikke kan flytte ut lønnsomme flyruter i henhold til avtalene med de ansatte.

SAS-ledelsen mener de heller ikke har noe annet valg enn å starte baser ute i Europa hvis flyselskapet skal fortsette å satse mer på fritidsmarkedet.

Konsernsjef Rickard Gustafson i SAS avbildet på Oslo Lufthavn

Selskapet har de siste årene fått til en betydelig endring i trafikken sin, fra å ha relativt liten aktivitet i typiske feriesesonger, til nå å ha et jevnere forhold mellom forretningstrafikk og fritidstrafikk.

«Tar med» britisk lønn



Under en felles presentasjon med Avinor på Oslo Lufthavn tirsdag brukte SAS-sjef Rickard Gustafson flytrafikken mellom London og Skandinavia som eksempel på hvorfor SAS mener de må ta grep:

– Av Ryanair, EasyJet, Norwegian, British Airways og de andre operatørene vi konkurrerer med er det bare SAS som har 100 prosent av kostnadene sine i Skandinavia. Alle våre konkurrenter flyr inn hit til Skandinavia med et annet kostnadsnivå, sa Gustafson og fortsatte:

– Det handler ikke primært om lønnsnivået, men om summen av sosiale kostnader, skatter, avgifter og pensjonskostnader som til sammen er opptil 20 til 25 prosent høyere i Skandinavia.

NYE FLY: SAS har bestilt nye fly av typen Airbus A320neo. Her ser vi en av de første modellene som rullet ut fra fabrikken ta av på en testflight ved Toulouse-Blagnac-flyplassen i Frankrike.

For å sikre seg sin del av fritidsmarkedet og det lukrative London-markedet mener SAS-sjefen det er urealistisk å tro at SAS kan konkurrere når alle de andre opererer med lavere kostnader – i et marked der passasjerene forventer rimelige billetter.

Som E24 har omtalt tidligere regner SAS med at deres nye irske datterselskap vil ha samme kostnadsnivå som EasyJet og Norwegian.

Setter inn nye Airbus-fly

SAS planlegger å sette inn ni av deres splitter nye Airbus A320neo-fly i det nye selskapet. Dermed prioriterer SAS nesten en tredjedel av sin ordre på 30 slike fly til det nye selskapet.

– Seks av flyene vil bli satt på basen i London og tre i Malaga, sier Rickard Gustafson, til E24.



Selv om utrullingen ikke har gått like kjapt som SAS hadde håpet på, har det ikke vært tilfelle at man har måttet sette noen fly på bakken i påvente av godkjenningen fra irske myndigheter slik det har vært spekulert i, skal vi tro Gustafson.

– Vi har fått leveranse av to fly til London-basen. De siste fire vil bli levert utover vinteren og våren og vil deretter bli satt i trafikk. Når det syvende blir levert før sommeren vil det bli satt inn på basen i Malaga, og så vil vi fortsette å bygge basen videre med to fly til, sier Gustafson.

SAS begynte å motta de første av de 30 Airbus A320neo-flyene i fjor og har så langt satt inn flyene de har fått levert i trafikk på de eksisterende skandinaviske basene til SAS.

Ettersom A320neo har flere seter enn de eksisterende Boeing 737-flyene som de skal erstatte, så får SAS sin kapasitet seg også et løft i forbindelse med innfasingen av de nye flyene.