SAS' kabinansatte i undersøkelse: – Anbefaler venner å søke i Norwegian

SAS bruker undersøkelsen &Frankly som et verktøy for å måle de ansattes tilfredshet på ulike temaer.

E24 har fått tilsendt et utdrag av resultatet fra undersøkelsen som ble gjennomført i oktober-november 2018, som blant annet gikk ut på hvor stolte de kabinansatte er av jobben sin i SAS.

På spørsmål om yrkesstolthet, svarer de ansatte blant annet:

– Med den ledelsen vi har og den veien de har valgt å gå er jeg direkte flau. Faktisk så har jeg anbefalt venner og heller søke Norwegian enn SAS.

– Jeg vil heller fortelle folk at jeg jobber på McDonalds.



– Jeg pleide å være stolt, og jeg håper å bli det en gang i fremtiden, men nå har vi nådd bunnpunktet.

– Vi har en ledelse som ser ned på oss, og som gir inntrykk av at vi er et nødvendig onde (...) Vi har helt klart fått en fryktkultur.

Alle svarene er anonymisert i undersøkelsen.

Kabinforeningen bekymret

E24 er kjent med at resultatene av denne eksakte undersøkelsen har nådd styret i SAS, og selskapet bekrefter at styret er interessert i disse undersøkelsene.

Leder i Norsk Kabinforening, Pål Røine, har også fått tilsendt utdraget av resultatene fra undersøkelsen, og ser svært alvorlig på svarene.

– Vi synes det er vanskelig å nå frem til ledelsen med våre innspill og vår kritikk. Det reflekterer også disse resultatene, sier Røine.

– Hvor seriøse er kommentarer som at ansatte heller vil si at de jobber på McDonalds enn i SAS?



– Det er helt seriøst, og jeg har nylig hørte akkurat dette utsagnet selv fra en kollega. Mange unngår å si at de jobber som kabinansatt i SAS og vil heller si de jobber andre steder, sier Røine som selv jobber som kabinansatt i SAS, og har vært i flyselskapet en årrekke.



SAS har gjennom mange tøffe kuttrunder snudd røde tall til sorte, men Røine mener tiltakene har fungert langt bedre på papiret enn for de ansattes arbeidshverdag.

Norsk Kabinforening var før jul i Stockholm for blant annet å drøfte HMS-saker med ledelsen i selskapet.

– Men hvor reelle er disse kommentarene, det er jo et lite utvalg om man tar alle kabinansatte i SAS?

– Jeg kjenner igjen veldig mange av disse kommentarene fra min hverdag, sier Røine som sier at tilliten til ledelsen er lav, noe undersøkelser også viser.

SAS: – Mer nyansert

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, mener svarene i undersøkelsene E24 har fått tilgang til ikke beskriver hvordan de fleste føler det, han mener majoriteten er stolte av sin arbeidsgiver. Til sammen viser svarene hva 68 av de kabinansatte mener om sin arbeidsgiver, men Johansen mener disse svarene er langt ifra virkeligheten. – Først av alt er nok bildet langt mer nyansert enn det utvalget av resultatet som du har blitt forelagt. Den siste undersøkelsene viser for øvrig en generell bedring innenfor denne arbeidsgruppen, sier Johansen. Ifølge Kabinforeningen har SAS mellom 3000-3500 kabinansatte globalt. Johansen sier hvert enkelt svar fra disse undersøkelsene blir lest og tatt alvorlig. – Det er ingen hemmelighet at det er et krevende yrke i en svært konkurranseutsatt bransje. Informasjonssjefen presiseres at man i SAS ligger godt innenfor de myndighetsbegrensinger som er gjeldende for arbeidstidsbestemmelsene. UENIG: Knut Morten Johansen, informasjonssjef i SAS, mener bildet er mye mer nyansert enn utdraget fra medarbeiderundersøkelsen E24 har fått tilgang til, i motsetning til Kabinforeningen som mener den stemmer med virkeligheten. Johansen sier videre det gjøres en serie grep, og mener det ikke finnes noen «quick fix». Blant annet er det lansert et nytt incentivprogram informasjonssjefen mener er svært godt mottatt. Selskapet har også som mål å dele ut 100 millioner svenske kroner i bonuser ved slutten av 2019, betinget at tøffe lønnsforhandlinger med pilotene ikke spiser opp beløpet. Saken fortsetter under annonsen. Turbulent sommer

Mange av klagene i undersøkelsen går på sommerens kaos og instillinger som følge av pilotopprør i SAS' irske datterselskap Sail og datterselsakpet Cityjet.

– Det er ikke rart at mange av tilbakemeldingene går på Sail, ettersom vi i sommer måtte jobbe for å redde et selskap som stjeler arbeidsplassene våre, sier Røine i Kabinforeningen.

SAS opprettet i 2016 et selskap i Irland for å spare penger på å ansette billigere utenlandsk arbeidskraft, i likhet med konkurrentene.

– Bedriften har ikke lenger den sosiale profilen den hadde på kabinsiden, og mange unngår å si at man jobber i SAS, sier Røine som etterlyser flere konkrete tiltak.

Johansen i SAS mener det er forståelig at sommerens turbulens fremdeles skaper reaksjoner.

– Man må huske på at man snakker om en arbeidsgruppe som hadde det svært tøft i sommer, og det var generelt krevende for mange i selskapet, og det tror jeg resultatet også reflekterer. I forbindelse med evalueringen sommerprogrammet er det gjennomført tiltak på kort og lang sikt.

Johansen sier at spesielt når det kommer til forutsigbare arbeidstider, og balanse mellom privatliv og arbeid vil det gjøres forbedringer.

– Den store majoriteten av de ansatte er svært stolte av SAS som sin arbeidsgiver.

Pressesjefen viser til Universums årlige liste over attraktive arbeidsplasser, hvor SAS i Norge var den 7. mest attraktive arbeidsplassen for økonomene, det er for øvrig usikkert hvor mange av disse som ender opp som kabinansatte.