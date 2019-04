Fredag startet det som er et mareritt for ethvert flyselskap: En stor streik.

For SAS sin del er nå 1.409 piloter i Sverige, Danmark og Norge i streik, ifølge den skandinaviske pilotforeningen i SAS, SPG. De eneste flyene som selskapet har i trafikk er enten de som er drevet av deres irske datterselskap SAIL med baser i Malaga og London, eller den innleide produksjonen med mindre regionalfly.

– Vi kan ikke akseptere deres krav. Det ville gitt en kostnadseksplosjon, sier konsernsjef SAS, Rickard Gustafson på telefon med E24 fredag ettermiddag.

Pilotene har først og fremst krevd mer forutsigbarhet i når, hvor og hvor mye de skal jobbe, men de har også krevd en solid lønnsøkning etter at de i kjølvannet av SAS-krisen i 2012 godtok lønns- og pensjonskutt.

Nå vil pilotene ta igjen mye av den lønnsøkningen de mener de har avstått fra i årene som har gått, særlig fordi SAS år etter år har vist at de kan levere overskudd og gode resultater igjen. Det skal være snakk om et krav om lønnsøkning på 13 prosent.

Gustafson peker på at både SAS og bransjen sliter med en tøff konkurranse og marginer under press. Han trekker frem Norwegians finansielle utfordringer og fredagens nyhet om at Per Braathens flyselskap BRA nå gjør store kutt i Sverige.

– I SAS er vi jo ikke immune mot dette heller. Vi har sittet i intense forhandlinger og vi har et løsningsforslag som adresserer ansettelsesforhold, vilkår, karrieremuligheter og sikrer et rammeverk for å skape et SAS som på lang sikt forblir en trygg arbeidsplass, både for piloter og alle andre som jobber i SAS, sier Gustafson.

– Det er interessant at pilotene har takket nei og brutt forhandlingene. Vi mener vi har gått langt for å imøtekomme dem, fortsetter han.

SAS-sjefen sier at han ønsker å tilby det han kaller sine dyktige piloter gode karriereveier, men at han også må balansere deres ønsker mot behovet for å kunne disponere dem slik at SAS kan møte kundenes etterspørsel og reisemønster.



Vet ikke når partene kan møtes igjen



Ettersom det var pilotene som forlot forhandlingsbordet og gikk ut i streik vet SAS-sjefen foreløpig ikke når det kan bli aktuelt for partene og møtes igjen:

– Nei, men vi er klare til å møte dem igjen til forhandlinger når som helst. Det er bare gjennom forhandlinger vi kan løse denne situasjonen, sier Gustafson.

– Kan det bli aktuelt å permittere andre ansatte som følge av streiken og når kan det skje?

– Jeg vil ikke spekulere i tidspunkt, men det kan ikke utelukkes. I en slik situasjon må vi gjøre hva vi kan for å minimere kostnadene for selskapet samtidig som vi må forsøke å hjelpe alle kundene som er rammet på best mulig måte.

Ville beholdt den gamle avtalen



SAS-sjefen vil ikke gå spesifikt inn på hvor han har noe å gi pilotene, og hvor han mener han ikke kan gi dem noe, for å sikre SAS sin konkurranseevne fremover.

– Sånne detaljer kan vi ikke diskutere offentlig. Ved forhandlingsbordet kan vi sammen se på elementene og kommer frem til en pakke som har en akseptabel pris, sier Gustafson.

Egentlig hadde SAS og pilotene en avtale som løp i tre år, med mulighet til å trekke seg etter to år.

Pilotene benyttet den muligheten, men SAS-sjefen sier at han var klar til å beholde avtalen ut hele perioden.

Et av stridstemaene utover lønn og forutsigbarhet er også andelen innleid produksjon.

I avtaleverket har det vært et tak på dette, som gjør at SAS ikke kan bruke sitt irske datterselskap, eller de regionale flyselskapene som flyr for dem, ubegrenset. Dette kalles ofte ekstern produksjon.

– Krever dere noe mer av pilotene andre veien, for eksempel at de gir SAS mer fleksibilitet når det kommer til arbeidstid eller ekstern produksjon?

– Vi var forberedt på å stå i avtalen ett år til, sier SAS-sjefen.

– Så dere krever ikke mer av pilotene nå?

– Nei. Vi hadde en avtale som vi regnet med å ha ett år til, sier han.

Taksameteret løper

Samtidig som SAS måtte kansellere avganger i stor skala fredag, og passasjerer forsøkte å finne alternative løsninger, satt analytikere og regnet på hva streiken vil koste SAS.

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank følger SAS tett. Han regner med at flyselskapet taper mellom 60 og 80 millioner svenske kroner for hver dag flyene står på bakken.

– Hvor lenge kan denne streiken fortsette for at SAS skal klare å levere et overskudd i år?

– De finansielle konsekvensene må vi komme tilbake til og det er vanskelig for meg å spekulere i det nå. Nå vil vi først og fremst hjelpe kundene og forsøke å få opp igjen konkrete forhandlinger, sier SAS-sjefen.

– Hvor lenge vil streiken vare tror du?

– Jeg gjør nå alt jeg kan for å få den avsluttet. Den eneste måten å få til det på er gjennom å komme tilbake til forhandlingsbordet, avslutter SAS-sjefen.