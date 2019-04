Etter at SAS ikke klarte å bli enig med de norske, danske eller svenske pilotene er flyselskapet kastet ut i en storstreik.

Bare fredag er så langt 673 flyginger kansellert, mens opptil 170.000 passasjerer rammes i helgen. Totalt er 1.409 piloter nå ute i streik.

Analysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank følger SAS tett. Han beregner at selskapet taper inntekter på mellom 60 og 80 millioner svenske kroner for hver dag flyene står på bakken.

Pedersen sier seg også forundret over lønnskrav som er meldt i flere svenske medier.

Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT krever de svenske pilotene en lønnsøkning på 13 prosent, men SAS skal ha svart med en lønnsøkning på 2,3 prosent – noe pilotene blankt avviste.

Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank.

– Det samsvarer ganske enkelt ikke med den virkelighet som SAS lever i. Hvis SAS ikke hadde sitt spareprogram så ville overskuddet ha vært papirtynt. Man har overhodet ikke råd til å gi gaver på lønnsvilkår, sier Pedersen til E24.

Innfris et lønnskrav av denne størrelsen kan det true selskapets fremtid, frykter analysesjefen.

– Da kaster ledelsen SAS ut i en ny krise. Istedenfor en kamp for å levere fornuftige overskudd vil det bli en kamp for å overleve.

– Forutsigbarhet har vært det viktigste



Et av pilotenes hovedkrav har vært større forutsigbarhet i forhold til arbeid og fritid, ifølge SAS Pilot Group.

– Selvsagt har også lønn vært diskutert, men forutsigbarhet for å kunne planlegge sin egen fritid har vært det viktigste, har Christian Laulund, leder for Norsk Flygerforbund uttalt.

Pressesjef i SAS Norge, Knut Morten Johansen, mener pilotene er langt bedre stilt enn andre grupper i selskapet, mens pilotene derimot mener at de henger etter i lønnsutviklingen.

– Det har blitt et etterslep på lønn mellom SAS-piloter og andre konkurrerende selskaper etter at vi godtok kutt i lønnen tilbake i 2012. Vi ønsker selvsagt å tette dette gapet, har Laulund uttalt.

– Kan bli dyrt



Ifølge Pedersen i Sydbank er det usikkerhet om de finansielle konsekvensene av streiken for flyselskapet, deriblant om eventuelle kompensasjoner til de reisende som ikke kommer frem.

Hans regnestykke viser altså at tapene av inntekter er på inntil 80 millioner svenske kroner per dag.

Ifølge Pedersens estimater betyr dette at 14 dager med streik vil spise opp hele årets antatte overskudd i SAS.

– Dette kan fort bli veldig dyrt for SAS. Uansett er det blitt tydelig at det er et ekstra lag av risiko i selskapet, i hvert fall i forhold til det jeg hadde regnet med. Helt til det siste har jeg håpet og regnet med at man ville nå en eller annen avklaring på dette, sier han.

– Risiko for at 2019 blir et tapt år

I DNB Markets beregner analytikerne at streiken kan koste SAS 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen. 15 dager med streik kan ifølge meglerhuset medføre at hele årets antatte overskudd tapes.

– Dermed, hvis streiken trekker ut i tid ser vi en risiko for at 2019 blir et tapt år for SAS, skriver de i et analysenotat.

DNB Markets-analytikerne mener et lønnskrav på 13 prosent er umulig for SAS å gå med på.

– SAS er allerede høyt på kostnadskurven relativt til konkurrentene, og fortsatte kostnadskutt er nødvendig for å opprettholde en konkurransedyktig forretningsmodell etter vårt syn, skriver analytikerne.