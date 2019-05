Saken oppdateres.

Den estimerte streikeregningen kommer frem i det ferske regnskapet for SAS sitt andre kvartal som løper fra februar til april.

Beløpet tilsvarer drøyt 590 millioner norske kroner.

SAS har avvikende regnskapsår og dermed kommer alltid påsken i deres andre kvartal.

– Pilotstreiken i slutten av andre kvartal kom på toppen av utfordringene som SAS allerede møtte med et konkurransepreget marked, økende drivstoffkostnader og en svensk krone som svekkes. I tillegg ser vi fallende etterspørsel for innenriksreiser, særlig i Sverige, sier konsernsjef Rickard Gustafson i en børsmelding.

Gustafson mener dette bare viser hvor viktig arbeidet med å redusere kostnader og øke fleksibiliteten i selskapet er.

Pilotene koster 5,4 prosent mer

Den store pilotstreiken, som varte fra fredag 26. april til og med torsdag 2. mai, er imidlertid fordelt over SAS’ andre og tredje kvartal. Analysesjef Jacob Pedersen i Sydbank har tidligere anslått at streiken hadde en samlet negativ effekt på 350 millioner svenske kroner i kvartalet i form av tapte inntekter, og rundt 500 millioner kroner for året som helhet. Ole Martin Westgaard i DNB Markets hadde på sin side regnet ut en streikeregning på rundt 600 millioner, hvorav 440 millioner kom i andre kvartal.

– Den totale effekten av streiken på resultat før skatt er beregnet til 650 millioner svenske kroner, hvordan 430 millioner relaterer seg til (...) andre kvartal, skriver SAS i rapporten.

Treårsavtalen med pilotene i Danmark, Norge og Sverige er ventet å øke nettokostnaden for pilotene i Skandinavia med 5,4 prosent i løpet av avtalens periode.

Det anslaget inkluderer også produktivitetsforbedringer som til en viss grad kompenserer før økt lønn og andre kostnader, opplyser SAS-sjef Rickard Gustafson.

Pedersen regnet også med en økning i drivstoffkostnadene på rundt 350 millioner mot samme periode i fjor.

Flyselskapet opplyser at drivstoffkostnadene økte med 536 millioner til 2,18 milliarder.

SAS opplyser nå at rundt 4.000 flyginger og over 370.000 passasjerer har blitt rammet av streiken samlet sett.

Tviler på overskudd i år



Tidligere i år hadde SAS en prognose (guiding) om at selskapet "venter å levere et positivt resultat før skatt og engangsposter" i regnskapsåret, gitt at det ikke skjedde uventede hendelser.

Det skjedde åpenbart med streiken.

Nå skriver selskapet at "det vil bli utfordrende å nå et positivt resultat før skatt og engangsposter" i år.

Selskapet har også redusert den forventede kapasitetsveksten fra en vekst på to til tre prosent i ASK (tilgjengelige setekilometer) til et fall på en prosent.

SAS beholder samtidig målet om å redusere kostnadsnivået og oppnå synergier på 900 millioner svenske kroner, og at brutto investeringsnivå vil ligge på rundt 7,0 milliarder svenske kroner.

Regnskapet viser ellers at SAS økte omsetningen fra 9,92 til 10,19 milliarder svenske kroner mot samme periode i fjor og at resultat før skatt og engangsposter gikk fra -309 millioner til -1,21 milliarder.



Resultat før skatt falt fra -488 millioner til -1,22 milliarder, mens resultat etter skatt gikk fra -349 til -933 millioner svenske kroner.

Mens omsetningen er noe høyere enn ventet, er resultatene svakere enn analytikerne hadde regnet med: