Saudi-prins lover giganotering verdt to oljefond

Børsnoteringen er «hundre prosent» i Saudi-Arabias interesse, forsikrer prins Mohammed bin Salman i et nytt Bloomberg-intervju fra det kongelige palasset.

– Jeg tror det blir sent i 2020 eller tidlig i 2021. Investorene vil bestemme prisen på noteringsdagen. Jeg tror verdien vil bli over to billioner dollar. Den vil bli enorm, sier den selvsikre prinsen til nyhetsbyrået.

To billioner dollar, altså 2.000 milliarder, tilsvarer over 16.500 milliarder kroner.

Det er rundt regnet to Oljefond.

Forsvarer utsettelse

Gigantnoteringen for Saudi-Arabias statlige oljeselskap ble først annonsert i 2016, som et ledd i et større moderniseringsprosjekt for landets økonomi. Siden har analytikere og investorer ventet i spenning på det som er døpt «verdens største børsnotering».

Men utsettelser og kryssbeskjeder har siden skapt usikkerhet, og det har nylig versert ubekreftede meldinger om at hele børsnoteringen er skrinlagt – blant annet en Reuters-artikkel med anonyme kilder som E24 omtalte i september.

– Det stemmer ikke, korrigerer prinsen, som forklarer at Aramco så seg nødt til å utsette noteringen til etter at selskapet hadde gjennomført viktige oppkjøp i det petrokjemiske markedet.

Skeptisk til anslaget



Dette er et såpass stort fremstøt for oljekjempen at det vil være galt å ta investorer på sengen kort tid etter noteringen, argumenterer prinsen.

At aksjemarkedet vil prise oljekjempen til over 2.000 milliarder dollar, slik bin Salman anslår, vekker imidlertid en viss skepsis.

CNBC viser til analytikeranslag som tilsier en verdsettelse på mellom 1.000 og 1.500 milliarder dollar, eller opp mot 12.400 milliarder kroner.

Tidligere i år skrev Bloomberg at investorene i USA har stilt spørsmål ved både verdsettelsen, utbyttebetalingen som ble forespeilet, og påvirkningen skiferoljeeksplosjonen vil kunne få for de fremtidige oljeprisene.