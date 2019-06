Skipselektriker har tjent 60 millioner på én aksje i år: Nå satser han på Solstad Offshore

Den 56 år gamle skipselektrikeren fra Åsgårdstrand har sikret seg en massiv papirgevinst på investeringen sin i den Oslo Børs-noterte skipsutstyrsleverandøren Scanship Holding.

Sist uke tok Thom også noe gevinst, noe han sjeldent gjør i sine to favorittaksjer: Scanship og American Shipping.

– Jeg solgte for å kjøpe litt andre ting, forklarer hobbyinvestoren, som for øyeblikket tilbringer sommerferien på Dagali.

– Fornøyd

Thom, som er femte største aksjonær, solgte samlet 230.000 aksjer for rundt fire millioner kroner, som er tre millioner mer enn verdien ved årsskiftet.

Det er også nok av papirverdier igjen å ta gevinst på.

Alle Scanship-aksjene Thom eier gjennom investeringsselskapet Trethom og privat er mandag verd 85 millioner kroner, opp fra 22 millioner kroner i januar.

– Det er jeg fornøyd med. Omsetningen øker hele tiden og bunnlinjen følger med. De er inne i et enormt marked og jeg regner med de kommer til å øke ordrene sine fremover, sier Thom til E24.



Han vil fremover sitte stille i båten og ikke ta noe spesielt mer gevinst.

Satser på kriserammet rederi

Noe av gevinsten putter skipselektrikeren i det kriserammede offshorerederiet Solstad Offshore.

For to uker siden kjøpte Thom aksjer for i overkant av en million kroner, og sist uke fortsatte han med et kjøp på rundt en halv million kroner.

– Det er fordi jeg tror markedet er på bedringens vei. Jeg er også ganske sikker på at Solstad, Fredriksen og Røkke ikke slipper selskapet, sier han.

Solstad Offshore, som kontrolleres av Kjell Inge Røkke og John Fredriksen, ble landets største i 2017 etter en sammenslåing av Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply i kjølvannet av oljekrisen.

Også Solstad-familien er blant selskapets største eiere.

I fjor tok selskapet massive nedskrivninger av skipsverdiene, og for øyeblikket er det i samtaler med de finansielle kreditorene om en restrukturering av balansen.

– Jeg tror det kommer positive ting ut av det. Det er flinke gutter, mener Thom.

– Billig

Offshore-aksjen er det siste året ned 81 prosent, men har hatt god fart den siste uken med en oppgang på 21 prosent til kurs 1,2 kroner.

– En inngang på en krone synes jeg høres bra ut. Om jeg kjøper mer er avhengig av pris og dagens nivå er fortsatt billig, sier skipselektrikeren.

Tidligere i juni uttalte investor og skipsreder Kristian Siem at hans Siem Industries står klar til å redde Solstad Offshore.

– Vi har snakket. Jeg vil ikke gå inn på prosessen der, men jeg tror ikke de er i tvil om at vi kan snakkes med, for å si det sånn, sa Siem.

Reiser rundt i verden som skipselektriker

56-åringen Thom jobber vanligvis med det elektriske styresystemet på båter; både på enorme tankskip og mindre fartøy. Han gjør oppdrag verden rundt, blant annet i Kina, Singapore, Dubai, USA, Tyrkia og Spania.

Samme år som han gjorde sin første skipsjobb i utlandet, i Japan i 1985, trådte han sine barnesko på børsen.

Han tjente bra som skipselektriker, og satte derfor av 100 000 kroner til å handle aksjer for, og begynte å handle aksjer i tankskipsselskapet American Shipping i 2010 til om lag fem kroner stykket.

Thom eier nå en større aksjepost i Kjell Inge Røkke-rederiet verd 68 millioner kroner.

– Jeg tror den kommer til å gå mest fremover. Selskapet har et veldig positivt halvår foran seg. Ratene bestemmer kursen for American Shipping og ratene er på vei oppover. Da blir det høyere utbytter og høyere kurs.

Selskapet er opp 32 prosent på Oslo Børs det siste året.