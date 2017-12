Starter egen granskning av kriserammet møbelgigant

Nylig ble det avdekket mulige uregelmessigheter knyttet til Steinhoff International Holdings regnskapsføring, og det ble kjent at den profilerte konsernsjefen Markus Jooste hadde sluttet.

Internasjonale medier skriver at tyske myndigheter etterforsker om selskapet kan ha «blåst opp» sine bokførte inntekter og verdier fra den internasjonale virksomheten, og saken omtales som «Sør-Afrikas største selskapsskandale».

Det globale detaljhandelskonglomeratet, som er notert både i Sør-Afrika og Tyskland, skulle i utgangspunktet møte sine bankforbindelser i forrige uke. Dette møtet ble utsatt fordi regnskapstallene ikke forelå.

Nå bekrefter Steinhoff at Pricewaterhouse Coopers er hyret inn for å granske saken, og at deres undersøkelser er i gang, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Det er samtidig satt ned en gruppe knyttet til selskapets styre som jobber med dets revisor for å legge frem et godkjent regnskap. Publiseringen av dette ble onsdag utsatt på ubestemt tid.

I mellomtiden går den underliggende virksomheten som normalt, opplyser Steinhoff.

Børsras



Steinhoff-problemene medførte at selskapets aksjekurs falt 84 prosent på kun tre dager. Aksjeverdier for et tosifret antall milliarder euro forsvant på kort tid.

Verst svir tapet for styreleder Christo Wiese, som også er største aksjonær i Steinhoff.

BØRSRAS: Aksjekursen til Steinhoff falt i forrige uke nærmere 84 prosent. Verdier for rundt 11 milliarder euro gikk med i dragsuget.

Wiese er kjent som Sør-Afrikas rikeste mann. Ifølge Bloombergs Billionaires Index har imidlertid Wieses netto formue falt til 1,8 milliarder dollar. Ved inngangen til forrige uke ble den anslått til 4,4 milliarder dollar.

Wiese kjøpte seg inn i Steinhoff i 2014, og siden har selskapet gjennom aggressiv global ekspansjon blant annet blitt den nest største forhandleren av interiør i Europa.

Blant Steinhoffs virksomheter finner man blant annet Mattress Firm i USA, Conforama i Frankrike og Poundland i Storbritannia.

Ekspansjonen ble gjennomført under den nå avgåtte konsernsjefen Jooste, som også er en av Sør-Afrikas mest prominente milliardærer.

SENGESPESIALIST: Amerikanske Matress Firm er blant eiendelene i Steinhoff-konsernet. Selskapet, som har tusenvis av utsalg i USA, ble kjøpt av Steinhoff i 2016.

Frykter mange vil tape mye



Steinhoff-saken vekker oppsikt ikke minst på grunn av de betydelige implikasjonene den kan få.

Styreleder Wiese skal ha lånt store penger mot Steinhoff-aksjer av banker som Citigroup, HSBC, Goldman Sachs og Nomura Holdings. Forrige finansielle rapportering viste at selskapet hadde samlede gjeldsforpliktelser for nærmere 18 milliarder euro.

Utover dette har selskapet 130.000 ansatte, og i Sør-Afrika frykter man at investeringen til Public Investment Corp, som forvalter pensjonen til offentlige ansatte i Sør-Afrika, er tapt.

Landets finansminister, Malusi Gigaba, sier ifølge Financial Times at han har notert seg selskapets uttalelser med den største bekymring. Han har også bedt om en oversikt over pensjonsfondets eksponering mot Steinhoff.

– Investorer kan rettmessig forvente seg den høyeste graden av ærlighet og integritet fra den finansielle rapporteringen til selskaper som Steinhoff, sier Gigaba.

Steinhoff vil møte krisen ved å styrke likviditeten gjennom salg av eiendeler for én milliard euro. Man vurderer også å flytte på gjeld i konsernet og ser på andre muligheter for å skaffe til veie kapital.