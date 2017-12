Statoil gir kontrakter for ni milliarder på nytt prosjekt

Statoil vil i dag lever inn plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project til myndighetene.

De samlede investeringskostnadene er beregnet til vel 19 milliarder kroner.

Allerede i dag tildeler Statoil kontrakter for ni milliarder kroner knyttet til utbyggingen. Kontraktene er gitt med forbehold om at planene blir godkjent.

TechnicFMC har fått kontrakten for undervannsproduksjonssystemet, mens fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet er gitt til Subsea 7. Modifikasjoner på Snorre A skal utføres av Aibel, mens det er inngått en riggkontrakt med Transocean.

Statoils fjerde



Med innleveringen av denne utbyggingsplanen har Statoil levert sin fjerde utbyggingsplan. De totale investeringene for de fire utbyggingene er anslått til 90 milliarder kroner.

Totalt har Olje- og energidepartementet med Snorre Expansion mottatt 10 søknader om nye utbygginger, hvilket er dobbelt så mange som i fjor.

Snorre Expansion skal bygges i tilknytning til dagens Snorre-felt som dermed får en forlenget levetid på 25 år.

Snorre-feltet startet produksjonen i 1992. Det var opprinnelig forventet at produksjonen skulle vare frem til 2011-2014, men nå forventes det produksjon frem til etter 2040.

Utbyggingen av Snorre Expansion inkluderer 24 nye produksjons- og injeksjonsbrønner. seks nye havbunnsrammer for produksjon og rørledninger og kabler mellom havbunnsrammene og Snorre A-plattformen.

200 millioner fat



I tillegg må Snorre A-plattformen oppgraderes for å kunne ta imot produksjonen.

Ifølge en pressemelding fra Statoil vil investeringen øke utvinningen fra Snorre-feltet med i underkant av 200 millioner fat.

Frem til nå har Snorre-feltet produsert 1,4 milliarder fat olje.

– Snorre Expansion har vært et marginalt prosjekt og Statoil har jobbet tett med partnerne og leverandørene for å realisere prosjektet. Nå har vi endelig kommet i mål med et godt konsept som utnytter eksisterende infrastruktur og reduserer kostnader, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring, i en pressemelding.

Ifølge Statoil viser en analyse fra Agenda Kaupang at utbyggingen vil utløse omlag 23.000 årsverk i Norge.

Det er planlagt produksjonsstart i 2021.

Statoil er hovedeier av Snorre med 33,27 prosent. Staten eier gjennom Petoro 30 prosent.

De øvrige eierne er ExxonMobil, Idemitsu, DEA og Point Resources.