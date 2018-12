Storaksjonær i Element ga uriktige opplysninger i børsmelding

Navnet til en kjent, italiensk, veldedig stiftelse kan ha blitt misbrukt av en av de største aksjonærene i gruve- og kryptoselskapet Element.

Det var i fjor høst at Paschi International Limited sendte ut en børsmelding om at selskapet hadde kjøpt en større eierpost i Element.

I børsmeldingen hevdet selskapet at det var relatert til den italienske stiftelsen Monte dei Paschi di Siena. Men stiftelsen avviser tilknytningen kategorisk.

Paschi International Limited har det siste året spilt en nøkkelrolle i finansieringsløsningen for det kriserammede gruveselskapet Element. Selskapet er også blant de største aksjonærene i Element.

Les også: (+) Slik ble Element fanget i «dødsspiralen»

E24 har funnet ett selskap ved navn Paschi International Limited på Kypros. Det ble opprettet ved hjelp av Elements avtroppende styreleder Lars Christian Beitnes, men Beitnes sier til E24 at han ikke har noen rolle i selve selskapet. Ifølge Beitnes er selskapet kun en kunde av ham.

Alle tre personene som er registrert i styret til Kypros-selskapet har imidlertid tette koblinger til Beitnes. To av dem er ansatte i konsulentselskapet han driver til daglig, som blant annet tilbyr rådgivning og støtte til personer som ønsker å opprette selskaper på Kypros, Malta og i Storbritannia. Den tredje personen er en amerikaner som har jobbet med Beitnes flere ganger tidligere.

Italiensk stiftelse nekter for Element-investering

«Paschi International Ltd ('Paschi'), et selskap relatert til stiftelsen Monte dei Paschi di Siena, har i dag kjøpt 7 303 167 aksjer i Intex Resources ASA ('Selskapet'),» står det i børsmeldingen som ble kunngjort i forbindelse med kjøpet i september 2017.

Element-meldingen sier altså at den italienske, veldedige stiftelsen Monte dei Paschi di Siena indirekte har gått inn på eiersiden i Element. Men når E24 tar kontakt med stiftelsen, blir dette avvist.

– Element? Det har jeg aldri hørt om en gang, sier forvaltningssjef Riccardo Lunardi.

«Vi har aldri investert i det norske gruve- og kryptoselskapet Elemet ASA (tidligere kjent som Intex Resources)», bekrefter Lunardi i en e-post til E24 etter å ha dobbeltsjekket investeringsporteføljen sin.

Han understreker videre at stiftelsen ikke på noen måte er relatert til aksjonæren i Element. Ifølge Lunardi kjenner stiftelsen heller ikke til noen av personene som i det kypriotiske selskapsregisteret står oppført som kontaktpersoner i Paschi International Limited.

Styrelederens kunde på Kypros

Styreleder Lars Christian Beitnes i Element er svært tilbakeholden med opplysninger om Paschi International Limited. Det til tross for at selskapet er registrert på samme adresse som hans eget selskap, White November Corporate Services Limited, og et selskap han var med på å starte, White November Fund Limited.

Både Paschi International og White November Fund – begge aksjonærer i Element – stilte opp med et betydelig aksjelån til investorselskapet Alpha Blue Ocean. Element har inngått flere såkalte «dødsspirallån» med Alpha Blue Ocean for å finansiere sine investeringer, der investoren får konvertere lånene til aksjer. For å få tilgang på aksjene umiddelbart, har Alpha Blue Ocean stilt krav om å få låne Element-aksjer fra andre aksjonærer.

– Paschi International Limitied er en av mine kunder. Jeg har fryktelig mange kunder, sier Beitnes.

– Jeg har snakket med den italienske stiftelsen som skal stå bak Paschi International Limited. De har aldri har hørt om Element. Er ikke det litt rart?

– Jeg kan dessverre ikke snakke om kundeforhold.

– Har denne italienske stiftelsen brukt deg til å sette opp et selskap på Kypros?

– Jeg kan ikke si noe mer på grunn av kundeforhold.

– I flaggmeldingen til Element står det at selskapet er relatert til stiftelsen. Kan du garantere for at det stemmer?

– Jeg har taushetsplikt … Det er en kunde av meg. Håper du har respekt for det.

Styremedlem er ansatt hos Beitnes

I selskapsregisteret på Kypros står Paschi International Limited oppført med to styremedlemmer og en styresekretær. Henholdsvis Steven Michael Royce, Emily Kouis og Hasmig Melian.

E24 har vært i kontakt med styremedlem Emily Kouis. Hun jobber som regnskapsfører i konsulentselskapet til Beitnes, White November Corporate Services Limited.

– Du er også styremedlem i Paschi International Limited, stemmer det?

Saken fortsetter under annonsen.

– Ja, bekrefter Kouis.

– Vi har snakket med en italiensk stiftelse ved navn Monte dei Paschi di Siena. De hevder at dere har gitt uriktige opplysninger om dem i en flaggmelding i det norske selskapet Element. Har du noen kommentar til det?

– Eh … Jeg er ikke riktig person å snakke med. Personen du bør snakke med er Hasmig Melian. Hun er tilbake om noen timer. Kan du ringe tilbake?

– Hasmig Melian jobber også på Kypros-kontoret til White November?

– Ja. Ring tilbake litt senere.

Styresekretæren i Paschi International Limited, Hasmig Melian, jobber også i konsulentselskapet til Beitnes. Når E24 legger frem påstandene fra stiftelsen Monte dei Paschi di Siena på telefon, nekter hun å svare på spørsmål. I en e-post skriver hun at E24 «må ha fått tak i feil aksjonær». Når E24 ringer opp en rekke ganger, tar ingen telefonen.

Mystisk amerikaner har jobbet med Beitnes

Det har ikke lykkes E24 å få kontakt med Steven Michael Royce. Han er en amerikansk statsborger med over 40 selskaper registrert på seg i Norge, som per dags dato står oppført som utvandret til en ukjent adresse i folkeregisteret – kun oppført med en postadresse i Storbritannia. Royce har tidligere sittet i flere styrer sammen med Beitnes.

Til tross for at de er registrert i samme selskap som Royce, har hverken Emily Kouis og Hasmig Melian kontaktinfo til ham.

– En person ved navn Steven Michael Royce er også oppført som styremedlem. Vet du om det er mulig å komme i kontakt med ham?

– Nei, ikke så vidt jeg vet, svarer Kouis.

– Nei, jeg sitter ikke på kontaktinfo til ham, sier Melian.

De fleste av selskapene til Royce er oppført med samme adresse og telefonnummer. Etter det E24 erfarer skal Royce aldri ha vært leietager på adressen i Oslo, men Beitnes skal i en periode ha mottatt post for Royce på denne adressen.

Når E24 ringer det oppførte telefonnummeret, havner vi hos det australske selskapet Instra Corporation. De tilbyr Corporate Services-tjenester på samme måte som Beitnes gjør på Kypros. Blant annet setter de opp lokale telefonnummer rundt omkring i verden.

– Jeg ønsker å snakke med en av kundene deres. Steven Michael Royce?

– Vi kan ikke gi ut noe info hvis ikke du har en konto hos oss, svarer operatøren fra Instra Corporation.

Daglig leder Cecilie Grue i Element ønsker ikke å la seg intervjue på telefon i denne saken. E24 har bedt Grue om kontaktinfo til Paschi International Limited, men det ønsker hun ikke å oppgi.

«Vi som selskap offentliggjør løpende våre 20 største aksjonærer, men har som andre børsnoterte selskaper ikke noe system for å viderebringe kontaktinformasjon for aksjonærene. Jeg er ikke kjent med at noen selskaper har en slik rutine», skriver Grue i en e-post.

Alpha Blue Ocean har ikke besvart E24s henvendelser angående aksjelånsavtalen med Paschi International Limited og The White November Fund.