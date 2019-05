Storebrand tjente nær en kvart milliard mindre

Storebrand fikk et resultat etter skatt på 494 millioner kroner i første kvartal, ifølge resultatrapporten onsdag.

Det er ned fra 728 millioner på samme tid i fjor, og innebærer et resultatfall på nær en kvartal milliard.

På forhånd hadde analytikerne sett for seg et svekket resultat i Storebrand. Ifølge estimater fra Infront ventet de i gjennomsnitt et resultat etter skatt på 593 millioner kroner i kvartalet.

Flatt på toppen

Samtidig var provisjonsinntektene omtrent uendret på 1,215 milliarder kroner mot 1,22 milliarder i første kvartal i fjor.

Innenfor området garantert pensjon fortsetter inntektene å falle etter hvert som Storebrand fortsetter å fase ut disse pensjonsporteføljene.

Det oppveies av økte inntekter fra spareområdet i konsernet.

I kvartalet svekket resultatet fra forsikringsvirksomheten seg til 245 millioner kroner fra 335 millioner.

– Storebrand leverer et resultat for første kvartal med sterk kostnadskontroll,

vekst i innskuddspensjon og økte midler til forvaltning. sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en kommentar.

– Samtidig bidrar et mer ordinært forsikringsresultat i dette kvartalet til et svakere driftsresultat enn i tilsvarende kvartal i fjor, sier konsernsjefen.

Forvaltningskapitalen løftes

Storebrand hadde 729 milliarder kroner under forvaltning, opp fra 707 milliarder fra fjerde kvartal da uro preget markedene.

Etter nyttår har imidlertid finansmarkedene løftet seg mye, noe som også løfter Storebrands forvaltningsmidler.

Selskapet skriver videre at midlene som forvaltes i innskuddspensjon i Norge og Sverige økte med 19 milliarder kroner, noe som forklares med avkastning og

økte sparerater.

I kvartalet ble oppkjøpet av private equity-aktøren Cubera fullført, og Storebrands fondsforvaltere har kastet blikket på det europeiske markedet.

– Storebrand Asset Management er for alvor i gang med lanseringen av prioriterte bærekraftige fondsløsninger i en rekke europeiske markeder, som Storbritannia, Danmark og Nederland. Det vil bidra til at våre fondsløsninger når en langt større kundemasse enn tidligere, sier Grefstad.