Storeier legger inn bud på resten av Kappahl

Mellby Gård, som er selskapet til den svenske forretningsmannen Rune Andersson, vil kjøpe hele Kappahl. Mellby Gård har lagt inn et bud på 20 svenske kroner per aksje på resterende aksjer i klesskjeden.

Det kommer frem av en pressemelding.

Fra før er Mellby Gård største eier med en andel på 29,58 prosent av aksjene i Kappahl.

Budet verdsetter Kappahl til rundt 1,54 milliarder svenske kroner, tilsvarende 1,41 milliarder kroner.

Kappahl-aksjen stengte fredag til kursen 13,99 svenske kroner på Stockholmsbørsen. Budet tilsvarer altså en premie på 43 prosent mot sluttkurs fredag.

101 butikker i Norge

Kappahl-aksjen får et saftig børsbyks like etter at handelen åpnet i Stockholm. Aksjen stiger 40,81 prosent til 19,70 svenske kroner mandag formiddag.

Kappahl har 380 butikker i Norge, Sverige, Finland og Polen. Av disse ligger 101 butikker i Norge.

Johan Andersson, som er toppsjef i Mellby Gård sier i meldingen at selskapet vil fortsette å være en langsiktig eier i Kappahl.

– Basert på vår erfaring og historie med selskapet, vil vi skape muligheter til å håndtere de betydelige utfordringene som møter både detaljhandel- og klesmarkedet, sier Andersson.

Måtte stenge 20 butikker

Kappahl fikk et kraftig resultatfall, viste forrige tallslipp.

Driftsresultatet havnet på bare seks millioner svenske kroner i tredje regnskapskvartal, ned fra 121 millioner svenske kroner i samme periode i fjor.

Resultatfallet kom til tross for at selskapet tok grep i et forsøk på å bedre utviklingen kvartalet før.

Selskapet besluttet da å stenge 20 butikker for å spare 100 millioner svenske kroner.

Kappahl har hatt slitt en lengre periode i en bransje som er preget av overgangen til netthandel. Aksjekursen nådde en topp på rundt 65 svenske kroner høsten 2017, for deretter å falle tungt.