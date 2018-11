Finansavisen: Arne Fredly kopierte Einar Aas

Det var den 11. september klokken 8.20 at oppgjørssentralen Nasdaq Clearing erklærte at Einar Aas var i mislighold. Han klarte ikke å stille nok sikkerhet for sine posisjoner etter at kraftprisene hadde utviklet seg helt annerledes enn ventet.

Aas hadde veddet på at norske og tyske strømpriser skulle bli likere, men i stedet økte de med over fem euro per megawattime bare i løpet av 10. september, noe som ifølge Nasdaq er 17 ganger mer enn svingningene på en normal dag.

Fra 2011 og frem til den dagen hadde den største daglige endringen i forskjellen mellom nordiske og tyske strømpriser vært på 1,6 euro per megawattime.

10. september var derimot endringen i «spreaden» (forskjellen) mellom tyske og norske priser på hele 5,56 euro per megawattime – 17 ganger det vanlige, ifølge Nasdaq Clearing.

I 99 prosent av tilfellene endrer «spreaden» mellom tyske og nordiske strømpriser seg med mindre enn én euro i løpet av en dag, ifølge Nasdaq.

Nasdaq Clearing har justert sine marginkrav etter Aas’ mislighold.