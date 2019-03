Razzia mot Swedbank i Sverige

Saken oppdateres.

Ekobrottsmyndigheten (EBM), tilsvarende norske Økokrim i Sverige, gjennomfører akkurat nå en razzia mot Swedbanks lokaler.

Det bekrefter EBM selv på Twitter.

Det var Dagens Industri som meldte om saken først.

I kjølvannet av nyheten har Swedbank-aksjen falt fra −4,9 prosent til rundt −7 prosent i Stockholm.

27. februar meldte Ekobrottsmyndigheten at de hadde innledet en etterforskning etter mistanke om brudd på innsidelovgivningen.

Bakgrunnen var at avisen Dagens Nyheter like før meldte at storeiere ble varslet på forhånd at det ville komme en stor avsløring om banken på SVTs Uppdrag granskning.

SVTs Uppdrag granskning har avslørt at kontoer i Swedbank har blitt brukt til å overføre store summer, blant annet til kontoer i Danske Bank i perioden mellom 2007 og 2014.

– Villedet amerikanske myndigheter



SVTs opprulling av Swedbanks tilknytning til hvitvaskingsskandalen i Baltikum ruller videre med full kraft. Nå avslører rikskringkasteren at Swedbank holdt tilbake informasjon om kunder de mistenkte for hvitvasking fra amerikanske myndigheter.

Når amerikanske finansmyndigheter ba om informasjon, fikk de ikke fullstendige svar, viser dokumentasjon som SVT har fått hendene på.

Da Panama Papers ble avslørt i 2016 sto advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama i sentrum. Avsløringene førte til at sjefen i finansmyndigheten DFS i New York ba om informasjon fra Swedbank om hvilken forbindelse bankens kunder hadde til advokatfirmaet.

Det har blant annet oligarken Iskander Mkhmudov, som gjennom et partnerskap styrte 20 selskaper som var Swedbanks kunder - og alle ble representert av Mossack Fonseca. Det valgte Swedbank å ikke dele med de amerikanske myndighetene.

SVT har etablert forbindelsen ved å sammenstille en stor dokumentlekkasje de sitter på fra sitt arbeid med Swedbanks operasjoner i Baltikum, og de dokumentene som ble tilgjengelige gjennom Panama Papers.

Ingen mistenkte i Norge



Swedbank sier at de bare har kunder i Norge og Sverige som er knyttet til Mossack Fonseca - og at ingen av dem er mistenkt for noen uregelmessigheter.

Heller ingen av de andre 100 kundene med forbindelse til Mossack Fonseca, som banken har gjennom sin filial i Baltikum blir nevnt i svarene til DFS.

I et svar til SVT sier toppsjef Birigitte Bonnesen at hun synes det er merkelig at de skulle ha holdt noe som helst tilbake, og at det ikke er i tråd med de interne retningslinjene i banken. Senere svarer banken mer utfyllende:

«Swedbank samarbeider fullt ut og kommuniserer tydelig, korrekt og med god intensjon med samtlige relevante myndigheter. Swedbank er begrenset av gjeldende lov å kommentere eksistensen av eller innholdet i noen konfidensiell potensiell kommunikasjon med New York State Department of Financial Services».