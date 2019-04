Styrelederen i Swedbank går av på dagen

I en pressemelding fra Swedbank fremgår det at styreleder Lars Idermark trekker seg med umiddelbar virkning. Nestleder i styret, Ulrika Francke, tar over rollen som styreleder.

– Etter den siste tidens sterke debatt om Swedbank og spørsmålet om håndteringen av mistenkt hvitvasking har jeg funnet at den sterke medieoppmerksomheten ikke er forenlig med mitt oppdrag som administrerende direktør for skogskonsernet Södra. Derfor har jeg kommet frem til at den beste beslutningen er at jeg forlater oppdraget som styreleder for Swedbank med umiddelbar virkning, skriver Idermark i pressemeldingen.

– Det har vært vanskelig i presset fra massemedia å få frem proporsjoner, fakta om saken og kunne gå i møte med direkte gale opplysninger. I tillegg til å skulle verne om den taushetsplikten banker er pålagt, og de reglene en bank må følge i de markedene man har aktivitet. Det har gjort kommunikasjonsutfordringene ekstra krevende, sier Idermark.

Idermark har sittet som styreleder for Swedbank i to perioder. Først fra 2008, og så igjen fra 2016.

Birgitte Bonnesen fikk sparken sist uke

Det er bare en uke siden det ble kjent at toppsjefen i Birgitte Bonnesen måtte gå på dagen, på grunn av sin håndtering av påstander om hvitvasking i Baltikum.

20. februar publiserte SVTs Uppdrag granskning en stor reportasje der de kartla hvordan en rekke kontoer i Swedbanks filial i Estland ble brukt til å overføre store summer ut av landet. Blant annet til kontoer i Danske Bank som har vært rammet av en storstilt hvitvaskingsskandale.

Det sto i skarp kontrast til uttalelser fra sjefen i banken, Birgitte Bonnesen, som høsten 2018 sa at Swedbank ikke hadde noen forbindelser til Danske Bank-skandalen.

Den svenske Ekobrottsmyndigheten har åpnet etterforskning av mistenkte brudd på innsidelovgivningen. Etterforskningen ble åpnet etter at det kom frem opplysninger om at visse aksjonærer hadde fått vite om avsløringen på SVT før den ble publisert.

Etterforskes av Ekobrottsmyndigheten

Senere har det også blitt stilt spørsmål ved om en rapport ført i pennen av den norske hvitvaskingsspesialisten Erling Grimstad. Rapporten ble levert til banken før jul, og skal visstnok ha kommet med tydelige tegn på uregelmessigheter i banken. Denne ble ikke delt med offentligheten, og det stilles nå spørsmål ved om dette også er et brudd på innsidelovgivningen.

Torsdag ble det kjent at den svenske børseieren Nasdaq har innledet dialog med Swedbank knyttet til deres håndtering av børssensitiv informasjon.