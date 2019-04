Saken oppdateres.

Telenor har inngått en avtale om å kjøpe 54 prosent av aksjene i den finske teleoperatøren DNA Plc.

– Med dette tar Telenor en sterk posisjon på fastnett og mobil i et attraktivt og voksende telekommarked, og ytterligere styrker sin posisjon i Norden, skriver Telenor i en børsmelding.

– Mitt inntrykk er at Telenor er et veldrevet selskap, uttaler Partti Korhonen, som er styreleder i DNA, til Helsingin Sanomat.

DNA tilbyr fastnett- og mobiltjenester, og er Finlands tredje største mobilaktør med sine 2,9 millioner kunder og 28 prosent markedsandel, etter Telia og Elisa som er de største mobiloperatørene.

DNA er også Finlands største kabel-TV-tilbyder og landets nest største tilbyder av fastnett.

Telenor kjøper aksjene av investeringsselskapet Finda Telecoms og industri- og transportkonsernet PHP Holdings, som begge eier om lag en fjerdedel av selskapet. Avtalen forutsetter at generalforsamlingene deres godkjenner avtalen. Telenor regner med å gjennomføre selve oppkjøpet i tredje kvartal i år.

DNA-aksjen har det siste året ligget på mellom 15,81 og 22,02 euro per aksje. Telenor betaler på sin side 20,90 euro per aksje.

Kjøpet av aksjene vil utløse en tilbudsplikt og Telenor vil også tilby de andre aksjonærene 20,90 euro per aksje hvis de ønsker å selge. Telenor skriver at de i utgangspunktet ønsker at DNA skal fortsette å være børsnotert i Helsinki, men at dette avhenger av hvor mange av de andre aksjonærene som eventuelt ønsker å selge.

Første nye land siden Myanmar-lanseringen



Inngangen i Finland markerer Telenors første nye marked siden 2014, da selskapet lanserte mobiltjenester i Myanmar. I årene etter har det jevnlig blitt spekulert i om Telenor var på jakt etter nye selskaper å kjøpe opp eller markeder å gå inn i, og selskapet har blant annet bekreftet at de har sett på Filippinene.

At Telenor skulle inn i Finland har det imidlertid vært få som har spekulert i. Med oppkjøpet sørger Telenor for at de nå er til stede i alle nordiske land med unntak av Island.

– Jeg er veldig fornøyd med å kunngjøre dagens transaksjon og vår inntreden i Finland, det raskest voksende mobilmarkedet i Europa. DNA er et spennende tilskudd til Telenor-konsernet, og utfyller våre eksisterende virksomheter i Norden, sier konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke, som mener selskapet «igjen leverer på selskapets strategiske retning» der man satser på modernisering og verdiskapning i Norden og Asia.

Telenor har etter salget av virksomheten i Øst-Europa i fjor hatt en krigskasse full av penger. I januar kom selskapet med en oppdatert finansiell strategi der de i tillegg til å øke utbyttene også sa at gjeldsgraden skulle ligge på mellom 1,5 og 2,0 ganger brutto driftsresultat (netto gjeld målt mot EBITDA).

Med dette kjøpet kommer Telenor et godt stykke på veien mot det målet, for per i dag har Telenor en gjeldsgrad nede på 0,9. Gitt at de kjøper 54 prosent av DNA beregner Telenor at gjeldsgraden deres isolert sett vil øke til 1,3 ganger.

Vokser i en moden del av verden



Finland er nesten synonymt med den moderne mobilteknologien da landet både var tidlig ute med mobilteknologi sammen med resten av Norden, og ikke minst fordi landet fostret frem Nokia.

Selv om Norden er et utviklet og modent mobilmarked i dag er Finland det raskest voksende mobilmarkedet i Europa, ifølge Telenor.

Telenor peker på at DNA de siste tre årene har økt inntektene fra mobilabonnement med 9,3 prosent i året og det norske konsernet ser «solid potensial for fortsatt vekst og utvikling i DNA».

Telenor ser blant annet muligheter for å styrke DNAs posisjon i bedriftsmarkedet og at man kan skape synergier innen innkjøp og roaming (avgiften selskapene må betale hverandre når kundene bruker den andres nett).

– Vi vil fortsette å investere i DNA og vil støtte dem i arbeidet for å levere høykvalitetstjenester til kundene i Finland. Jeg ser fram til å ønske DNA-ansatte velkommen til Telenor-familien, sier Sigve Brekke.

I fjor hadde DNA en omsetning på 912 millioner euro (8,78 milliarder kroner) og et EBITDA-resultat på 285 millioner euro (2,75 milliarder kroner med dagens kurs).

I forbindelse med oppkjøpet er det telefonkonferanse klokken 10:00 med finansdirektør Jørgen A. Rostrup og en pressekonferanse med Sigve Brekke i Helsinki klokken 13.15.