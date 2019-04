Telenor kutter i konsernstaben – vil spare 500 millioner

– Det jobber cirka 650 i konsernstabene som er omfattet av endringene, i underkant av 100 kan bli overtallige, bekrefter Atle Lessum, kommunikasjonssjef i Telenor.

Det var DN som først meldte om saken.

Ifølge Lessum er målsettingen å spare 500 millioner kroner innenfor dette området, innen 2020.

– Tydeligere prioriteringer



Kommunikasjonssjefen skriver at Telenor har «sett at vi må gjøre tydeligere prioriteringer som et ledd i å modernisere Telenor».

– Det gjelder i hele selskapet; i forretningsenhetene, rundt i verden og her på Fornebu. Dette betyr kutt i budsjetter, og dessverre også noe overtallighet som følge av dette, opplyser han.

– Vi håper at man bruker tiden godt og finner løsninger for den kritiske kompetansen som i dag sitter i «group unit». For det er kompetanse som er viktig for strategiene. Det håper vi at vi klare å beholde i konsernet. Det opplever vi at er en felles målsetting, sier konserntillitsvalgt Esben Smistad.

Det har vært flere runder med kostnadskutt i Telenor. Blant annet ble 115 stillinger kuttet i teknologidivisjonen i Telenor Norge i fjor.

Skal kutte kostnader



Dagens effektiviseringsplan ble lansert i starten av 2017 og sier at man skal kutte de årlige driftskostnadene (kostnadsbasen) med én til tre prosent.

Og senest ved presentasjonen av resultatene for fjerde kvartal snakket konsernsjef Sigve Brekke om «et slankere og raskere Telenor».

Selskapet viste da til flere tiltak, som de mente kan spare milliardbeløp.

Blant disse var nedleggelsen av kobbernettet, økt digitalt salg og distribusjon, samt innenfor områdene IT og nettverk og kundeservice i Skandinavia.

– Vi har nå begynt å se på kostnadsforbedringer etter 2020 og vi ser på strukturelle grep som skal gi kostnadskutt mot 2023. I høst etablerte vi et eget strategisk kostnadsprogram og i hver forretningsenhet har ledelsen nå identifisert til sammen 40 spesifikke tiltak, sa finansdirektør Jørgen A. Rostrup under presentasjonen.