CNBC: Teslas produksjonsdirektør har sluttet

Blant annet melder CNBC og Business Insider at produksjonsdirektør Gilbert Passin er ute av Tesla, og viser til kilder med kjennskap til saken.

CNBC skriver at det nå er Tesla-toppen Jerome Guillen som har blitt leder for produksjonen, etter at han ble promotert til stillingen i september.

Passins karriere i Tesla strekker seg over ni år, der han har vært innom flere roller.

Til kanalen sier en av kildene at Passin forlot Tesla for noen måneder siden.

Selv er Tesla sparsomme med opplysninger. I en e-post til CNBC skriver en talsperson at selskapet «ikke bekrefter, avviser eller kommenterer på personalsaker».

Flere sjefer ute



Elbilprodusenten har måttet se flere topper trekke seg. På listen av navn som har forsvunnet ut av Teslas rekker det siste året er blant annet HR-sjefen, lederen for kommunikasjon og logistikksjefen, skriver Business Insider.

Også regnskapsdirektøren er blant dem som har forsvunnet ut dørene nylig, ifølge CNBC, som i tillegg peker på at Apple har lokket til seg mange av Teslas ingeniører og logistikkeksperter, deriblant den tidligere ingeniørdirektøren.

Nedgang tross Musk-kjøp

Onsdag fikk kursen først et løft på nyheten om at Elon Musk har planer om å kjøpe Tesla-aksjer for 20 millioner dollar, tilsvarende 164 millioner kroner.

Musk er Teslas største aksjonær med aksjer for over 9 milliarder dollar.

Kursen snudde imidlertid, og var ved stengetid på Wall Street ned 1,74 prosent til 271,88 dollar.

Stormfullt år



Det har vært et stormfullt år for Tesla, som har måttet hanskes med alt fra produksjonsproblemer til Elons Musks mye omtalte Twitter-meldinger.

Den eksentriske og frittalende Tesla-sjefen meldte i sommer at han vurderte å ta selskapet av børs, hvilket sendte Tesla-kursen rett opp.

Det amerikanske finanstilsynet SEC igangsatte imidlertid etterforskning av hendelsene, noe som endte med et forlik som innebærer at Musk fratrer vervet som styreleder i tre år og betaler en bot på 20 millioner dollar.

Det har også vært usikkerhet om elbilprodusenten ville nå produksjonsmålene, men i starten av oktober kunne selskapet melde at det produserte 53.239 biler av Model 3 i tredje kvartal, godt over målet på 50.000 Model 3-biler.

Også Tesla-aksjen har vært preget av store svingninger. Årets høyeste kurs på 380 dollar ble nådd i august, mens det laveste var på 251 dollar i starten av oktober.