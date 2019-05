Professor: Tesla vil bli kjøpt opp innen et år

Teslas synkende markedsverdi gjør at Tesla kan bli kjøpt opp, tror Scott Galloway, professor ved NYU.

– Jeg tror investorene har fått nok, sa Galloway i en podkast, ifølge Business Insider.

Galloway er kjent for å ha spådd at Amazon kjøpte Whole Foods i 2017.

Telsa-aksjen har falt 44 prosent i år og har onsdag en kurs på 188,7 dollar. Professoren tror aksjen kan falle ytterlige til under 100 dollar i løpet av de neste 12 månedene.

Ifølge Galloway er det ikke utenkelig at det er et teknologiselskap som kjøper Tesla, fordi de store bilselskapene ikke har pengene til å kjøpe selskapet selv om aksjen synker.

Ryktene sier at Apple en gang i tiden la inn et bud på Tesla, og også Amazon har vist interesse for selskapet, skriver Business Insider.

Tesla har ikke kommentert saken.

Håvet inn på kursraset

Det tunge børsfallet for Tesla betyr lykke for noen.

Jan Petter Sissener har nemlig tjent gode penger på nedturen.

Da Sissener la frem ferske tall for sitt fond Canopus på tirsdag, kunne han ifølge Nettavisen vise til en gevinst på omtrent 40 millioner kroner som følge av Teslas børsfall.

– Vi har tjent masse penger. Det utgjorde omtrent 1,4 prosent av vår fonds avkastning, så omtrent 40 millioner kroner, sa Sissener til avisen.