Robyn Denholm overtar som styreleder i Tesla

Tesla bekrefter torsdag morgen at det er australske Robyn Denholm som overtar som styreleder etter Elon Musk.

Denholm er i dag finans- og strategidirektør for telekomselskapet Telstra Corporation, en stilling hun har hatt siden 1. oktober. Karrieren i Telstra startet i januar 2017 da hun inntok rollen som driftsdirektør.

Telstra er Australias største telekomselskap.

Hun har tidligere arbeidet i Juniper Networks fra 2007 til 2016. Hun hadde flere roller i det selskapet, deriblant som finansdirektør.

Nå vil hun forlate selskapet for å fokusere på Tesla på fulltid, melder CNBC. Denholm har sittet i styret for Tesla siden 2014.



Før hun er på plass vil hun jobbe ut sin seksmåneders oppsigelsesperiode.

Denholm har en bachelor i økonomi fra University of Sydney og en master i handel fra University of New South Wales.

Dette er ikke første gang Denholm arbeider for en bilprodusent. I en lengre periode på 90-tallet var hun finanssjef for Toyota i Australia.

Tvunget til å gå

Tesla-sjef Elon Musk (som fremdeles er administrerende direktør) ble i forbindelse med et forlik med det amerikanske finanstilsynet SEC tvunget til å forlate posten som styreleder i selskapet.

Forliket kom i stand etter at SEC noen dager tidligere saksøkte Musk, etter at han i august skrev på Twitter at han ville ta selskapet av børs.

SEC anklaget Musk for å med dette gi falsk og villedende informasjon til markedet. I etterkant av Twitter-meldingen steg også Tesla-kursen voldsomt, før den noe senere falt tilbake.

Dette er likevel langt fra den eneste kontroversen Musk har havnet i det siste året.

Musk tror på bedring

Blant annet har Musk kalt en britisk dykker for pedofil via meldingstjenesten Twitter, han var kritisk til analytikerne på en kvartalspresentasjon og måtte senere be om unnskyldning, og han har tilsynelatende røyket marihuana i en podkast.

I et podkast-intervju med Recode Decode forrige uke uttalte Musk at han så en positiv utvikling for selskapet, etter en tøff tid.

– Frem til rundt september sto vi konstant overfor noe sånt som at «vi må løse dette, ellers dør vi. Jeg føler at vi ikke lenger er i en situasjon hvor vi stirrer døden i hvitøyet,», sa Musk i podkasten, ifølge Marketwatch.

Han fortsatte med å si at det er trivielt å starte en bilprodusent, men at det er vanvittig vanskelig å gjøre det med suksess.

– Det er god sjanse for at Ford ikke klarer seg gjennom neste resesjon. Som et oppstarts-bilfirma er det mye vanskeligere å få suksess enn hvis du er et etablert, innarbeidet merke. Det er absurd at Tesla er i live, sa han.