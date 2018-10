Tesla med overskudd: Aksjen opp syv prosent

Elon Musk har lovet lønnsomhet i tredje kvartal i hele år, og nå ser det ut til at toppsjefen fikk rett.

Tesla trosser forventningene, og leverer et overskudd på 312 millioner dollar, og et justert resultat på 2,92 dollar per aksje.

Analytikerkorpset holdt en knapp på røde tall, og ventet et justert resultat på minus 0,03 dollar per aksje, ifølge Factset.

Det sender aksjen opp rundt 12 prosent i etterhandelen.

I tillegg viser Tesla til en omsetning på 6,8 milliarder dollar, mot ventede 6,1 milliarder, noe som er en stor økning fra omsetningen på 2,99 milliarder dollar i tredje kvartal 2017.

Øker marginene på Model 3

Tesla guidet i august at bruttomarginene på den rimeligere varianten Model 3 skulle økes fra 15 prosent til 20 prosent i fjerde kvartal, og det ser nå ut til at de allerede har nådd dette målet.

I resultatsrapporten viste bilselskapet til en bruttomargin på over 20 prosent for sin Model 3.

Som vanlig ble produksjonstallene for modellen lagt frem tidligere i høst, og da nådde de sitt eget produksjonsmål på 50.000 biler med god margin.

I tillegg skrev selskapet i andre kvartal at det neste målet var å produsere 10.000 biler i uka «så fort som mulig».

Tesla skriver i rapporten sin at de beholder tror på fortsatt økning i produksjonsnivået i fjerde kvartal, men ga ingen konkrete anslag.

Fremskyndet kvartalsrapporten

Bilselskapet annonserte rapporten så tidlig som natt til tirsdag, en nyhet som sendte kursen opp 12,72 prosent.

I tillegg kastet Tesla-shorteren Andrew Left inn håndkleet, og anbefalte kjøp av aksjen.

Han viste til at Model 3 har knust sine konkurrenter, og at tidligere faresignaler ikke lenger anses som å være betydelige.

Analytikeren ventet også gode nyheter fra dagens kvartalstall.

– Sist gang Tesla la ut tredjekvartalsrapporten sin i oktober, var i 2016 - da slo de konsensus med 21 prosent, skrev Left i sitt notat, som grunnla Citron Research i 2001.