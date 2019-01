Tesla skuffer tross nok et lønnsomt kvartal

Saken oppdateres.

Tesla leverte et justert resultat per aksje på 1,93 dollar i fjerde kvartal. Det var svakere enn ventet, og aksjen svinger mellom minus og pluss i etterhandelen på Wall Street.

Omsetningen landet på 7,23 milliarder dollar.

På forhånd ventet analytikerne et justert resultat per aksje på 2,20 dollar og en omsetning på 7,12 milliarder dollar, ifølge Factset.

Etter skatt satt selskapet igjen med 139,5 millioner dollar. Dermed klarer elbilprodusenten å levere nok et lønnsomt kvartal, slik Tesla-sjef Elon Musk også har lovet.

Overskuddet er imidlertid lavere enn kvartalet i forveien, da det landet på 311,5 millioner dollar.

Venter lønnsomhet i tiden fremover

Tidligere i januar varslet Musk at selskapet kutter syv prosent av de fulltidsansatte for å få ned kostnader for å kunne tilby Model 3 til 35.000 dollar.

Den dagen raste aksjen. Men i rapporten for fjerde kvartal kommer det frem at restuktureringsgrep som ble gjort i første kvartal er ventet å redusere kostnadene med 400 millioner dollar årlig.

Det vil imidlertid gi en engangskostnad i første kvartal.

Selskapet skriver i rapporten at de er optimistiske til inntjening i tiden som kommer. For første kvartal har Tesla det de selv omtaler som et optimistisk mål om et «veldig lite» overskudd.

Men det er avhengig av at de klarer å håndtere logistikkvanskeligheter i Europa og Kina, opplyses det.

Elbilprodusenten tror nå at de skal klare å levere overskudd i alle kvartaler utover det kommende.

Sikter på en halv million Model 3 i året

Tesla leverte 63.359 Model 3-biler i fjerde kvartal. For de andre utgavene, Model S og X, leverte selskapet 27.607 biler i årets siste kvartal.

Nå skal produksjonen økes kraftig, opplyser selskapet i rapporten.

Tesla venter å levere mellom 360.000 og 400.000 biler i 2019, noe som er rundt 45 til 65 prosent flere enn i 2018.

Model 3-produksjonen skal nå 500.000 biler i året mellom fjerde kvartal 2019 og andre kvartal 2020.

Det skal de klare ved å produsere 7.000 biler i uken ved fabrikken i Fremont i California og 3.000 biler i uken ved fabrikken i Shanghai, hvor byggingen startet denne måneden.