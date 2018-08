Tesla taper mer enn ventet

Saken oppdateres.

Tesla leverte et tap på 4,22 dollar per aksje for andre kvartal.

Det justerte tapet landet på 3,06 dollar per aksje – et større tap enn forventningen på 2,88 dollar per aksje.

Dette er en kraftig forverring fra et tap på 1,33 dollar per aksje i tilsvarende periode i fjor.

Inntektene kom inn imidlertid inn på 4 milliarder dollar, opp fra 2,79 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Dette er marginalt over forventningene.

På bunnlinjen beløpet tapet seg til 742,7 millioner dollar.

Tross tapet stiger Tesla-aksjen i etterhandelen på Wall Street etter at kvartalsrapporten ble offentliggjort. Bevegelsene er imidlertid svært volatile.

Klokken halv elleve er aksjen opp 3 prosent, etter å ha vært oppe nesten 5 prosent litt tidligere.

Skal bli lønnsomme nå



I kvartalsrapporten holder Tesla fast ved at de vil bikke over til å bli lønnsomme i tredje og fjerde kvartal i år.

De skal ha fullført et stort restrukturering av kostnadene i andre kvartal, som var en del av en plan for å klare å bli lønnsomme.

Tesla skriver i rapporten av de er stolte over at de klarte å produsere 7.000 enheter av Model 3, Model S og Model X til sammen den siste uken i juni, til tross for flere hindringer den siste tiden.

– En total produksjon på 7.000 biler per uke, eller 350.000 i året, bør gjøre det mulig for Tesla å bli varig lønnsomme for første gang i historien - og vi forventer å øke produksjonsraten videre i tredje kvartal.

Videre skriver selskapet at de sikter mot å nå et mål om 10.000 Model 3 i uken så fort de kan, antagelig en gang i 2019.

Bruttomarginen for Model 3 såvidt positiv



Inntektene fra salg av biler kom inn på 3,12 milliarder dollar, mens leasing-inntektene beløp seg til 239,8 millioner dollar.

Bruttomarginen for bilproduksjonen økte til 20,6 prosent, mens marginen for Model 3 såvidt ble positiv i andre kvartal, melder Tesla i rapporten.

For tredje kvartal forventer elbilprodusenten at bruttomarginen for den nyeste modellen øker til rundt 15 prosent, og deretter 20 prosent i fjerde kvartal.

Samtidig forventer de å produsere 50-55 tusen biler av denne modellen i tredje kvartal, og at antall leveringer overgår dette. Det innebærer blant annet et mål om å klare å produsere 6.000 Model 3 i uken innen slutten av august.

Den siste uken i juni nådde Tesla såvidt målet om å produsere 5.000 biler på én uke.

Tesla produserte 53.339 biler i andre kvartal, hvilket er en økning på 55 prosent fra første kvartal samt den høyeste produksjonene i selskapets historie.