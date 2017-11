Meredith Corp kjøper Time Inc for over 1,8 milliarder dollar (14,63 milliarder kroner), ifølge The Wall Street Journal, som siterer kilder med kjennskap til avtalen. Den totale verdien av avtalen er på 2,8 milliarder dollar, inkludert gjeld som kjøperen overtar. Det utgjør 22,77 milliarder norske kroner.

Meredith er utgiver av magasiner som Better Homes and Gardens, og Family Circle. I Norge er kanskje Time Incs utgivelser som Time, Fortune, People og Sports Illustrated mer kjent.

Ifølge avisen betaler Meredith mellom 18 og 19 dollar per aksje – altså litt mer enn Time Inc-aksjens sluttkurs fredag på 16,90 dollar.

Time Inc-aksjen har styrket seg kraftig etter at ryktene begynte om en avtale begynte å gå for litt over en uke siden, og siden 15. november er aksjen opp 33,60 prosent.

Oppkjøpet kommer i en tid da magasin-bransjen har utfordringer med å tilpasse seg en digital hverdag.