Pornogigant søker konkursbeskyttelse

Tyske medier melder fredag at det børsnoterte erotikk-konsernet Beate Uhse ikke lenger er i stand til å betjene sine forpliktelser.

Det søker derfor om konkursbeskyttelse for å gjennomføre en restrukturering.

Ifølge avisen Der Spiegel har Beate Uhse – til tross for at det er en verdenskjent merkevare – i flere år slitt med et frynsete rykte, fallende salg og vedvarende tap.

Milliontap



Selskapet ble stiftet tilbake i 1946 av den kjente tyske krigsflygeren og sex-pioneren Beate Uhse-Rotermund, og vokste seg store på salg av smusslitteratur og leketøy for voksne.

Da selskapet var på toppen i første halvdel av 2000-tallet, omsatte det for rundt 280 millioner euro. Beate Uhse var med det verdens største leverandør i sitt segment.

Markedet for lettferdig underholdning er imidlertid ikke hva det en gang var.

Det siste tilgjengelige regnskapet fra selskapet, frem til desember 2015, viser et tap på 18,4 millioner euro av inntekter på 128,8 millioner.

Vil restrukturere

Ifølge NTB sier selskapets toppsjef Michael Specht at målet er «å raskt og bærekraftig kunne implementere driftsmessig og finansiell restrukturering» underlagt administrasjon.

Beate Uhse har selv forsøkt, men ikke fått til, å hente inn midler fra investorer for å restrukturere selskapets gjeld. Derfor er konkursbegjæringen levert inn, heter det i en uttalelse.

Beate Uhse understreker at konkursbegjæringen kun gjelder Beate Uhse som holdingselskap og at selskapets operative virksomhet fortsetter som vanlig.