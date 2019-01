Venter rekordår: Duket for børsnoteringer verdt over 1.900 milliarder

Aksjemarkedene takker i disse dager for året som har gått, og ved fasiten peker de fleste piler nedover. I Norge stengte Børsen for året med en nedgang på 1,84 prosent, det første året med fall siden 2011.

Enda verre gikk det for indeksene ellers i verden - S&P 500-indeksen i USA ligger an til å få et fall på over syv prosent, mens Dax-indeksen i Frankfurt stengte for året ned over 18 prosent.

Men det skremmer ikke gigantene fra å gå på børs - nå varsler flere om et «rekordår» for 2019 i form av verdier som blir børsnotert.

– Selskapene som sikter mot børs nå ønsker å få gjennomført en børsnotering mens vi er inne i en god konjunkturperiode, og hvor investorene har kapasitet og risiko til å investere, sier Christian Lie, seniorstrateg i Danske Bank, til E24.

Duket for tidenes største børsnotering

I 2018 gikk 231 selskaper på børs i USA, med en verdi på til sammen 61 milliarder dollar, tilsvarende nesten 530 milliarder kroner, ifølge tall fra Dealogic. Det var en økning fra både 2017, 2016 og 2015, men en nedgang fra 2014, da Alibabas børsnotering preget overskriftene.

Men dersom de store selskapene fullfører planene sine, blir 2019 et nytt rekordår for børsnoteringer, skriver Wall Street Journal.

De største fiskene kommer fra teknologi-sektoren - ledet an av bildelingsgiganten Uber, erkerival Lyft samt programvareselskapet Palantir.

Uber alene kan bli verdsatt til så mye som 120 milliarder dollar, eller godt over 1.000 milliarder kroner - en sum på størrelse med bilprodusentene Ford, General Motors og Tesla til sammen.

Det vil bli tidenes største børsnotering noensinne, og sluker Alibabas tidligere rekord på 22 milliarder dollar.

Prognosene, som kommer fra investeringsbankene Goldman Sachs og Morgan Stanley, er også nesten dobbelt så høye som det Uber ble verdsatt til så sent som i august i år - da en investering fra Toyota ga Uber en prislapp på 72 milliarder dollar.

Det gjorde teknologiselskapet til USAs mest verdifulle startup.

– Tek-sektoren er en sektor som har fått veldig mye oppmerksomhet, og som spås solid vekst fremover. Men Uber har tapt penger, så da er det klart at de vil føle mer hastverk på å få gjennomført børsnoteringen, sier Lie.

Seniorstrateg i Danske Bank, Christian Lie

Samtidig trekker han frem at det er interessant at et så stort selskap går på børs midt i børsuroen.

– Tidspunktet til børsnoteringen har ukjente variabler. Dersom markedsturbulensen fortsetter er det en åpenbar nedside ved å gå på børs nå, men samtidig blir dette et av årets mest spennende deals, forteller han.

Børsnoteringen vil sannsynligvis finne sted mot slutten av 2019, skal vi tro Uber-sjef Dara Khosrowshahi. Hun vil bruke tiden fremover på å bygge opp teknologiselskapets tillit blant investorer og brukere, etter at den tidligere toppsjefen Travis Kalanick forlot selskapet etter anklager om seksuell trakassering.

Samtidig måtte Uber se en av sine selvkjørende biler drepe en fotgjenger i den amerikanske delstaten Arizona, som fikk selskapet til å avbryte sitt program for selvkjøringtesting.

Erkerival følger etter

Lyft, Ubers erkerival, sikter også inn på en børsnotering i løpet av 2019. I USA har Uber en markedsandel på 69 prosent, mens Lyft har 28 prosent, som markedets nest største aktør.

Hverken Uber eller Lyft er for øvrig lønnsomme, og førstnevnte tapte 1,07 milliarder dollar i tredje kvartal, samtidig som inntektene økte 38 prosent til 2,95 milliarder dollar, ifølge en kvartalsrapport fra midten av november.

Det er forventet at Lyft vil bli verdsatt til over 15 milliarder dollar ved børsnotering.

I tillegg planlegger det hemmelighetsfulle programvareselskapet Palantir en børsnotering i løpet av neste år.

De leverer stordata-tjenester til selskaper og myndigheter som CIA, NSA, FBI og den norske politi-og tolletaten.

Mannen bak Palantir er den kontroversielle grunnleggeren Peter Thiel, best kjent som skaper av Paypal og tidlig investor i blant annet Facebook og LinkedIn.

Ifølge Forbes er Thiels formue på 2,5 milliarder dollar, og investoren har også gjort seg kjent som en støttespiller av president Donald Trump.

Palantir ble sist verdsatt til 20 milliarder dollar, ifølge Bloomberg - men analytikerkorpset mener at selskapet kan få en verdi på hele 41 milliarder dollar ved børsnotering.

SERIEGRÜNDER: Peter Thiel har oppnådd stor suksess med Paypal, som han ledet før det ble kjøpt opp av Ebay - samtidig som han var en tidlig investor i blant andre Facebook og LinkedIn. Nå vil han på børs med Palantir.

Tek-fest

Av andre teknologispillere er meldingstjenesten Slack i gang med forberedelsene til en børsnotering i første halvår 2019, ifølge WSJ. Kilder med kjennskap til saken forventer en verdsettelse på rundt 7 milliarder dollar, tilsvarende 57 milliarder kroner.

Blant de aller største fiskene som kan gå på børs i løpet av nyåret, kommer Airbnb høyt opp på listen. Overnattingsselskapet ansatte nylig en fersk finansdirektør, og med en omsetning i milliardklassen skal de være børsklare. Selskapet fikk i mai 2017 en papirverdi på 31 milliarder dollar.

– Vi vil være klare for en børsnotering neste år, men det er fortsatt usikkerhet rundt hvorvidt vi vil gjøre det, har toppsjef Brian Chesky sagt tidligere i 2018.

Kilder med kjennskap til saken har meldt om at en potensiell børsnotering vil finne sted i midten av 2019.

Pinterest er enda et teknologiselskap som etter planen skal på børs i 2019. Nettjenesten for deling av bilder og video kan bli notert så tidlig som i andre kvartal neste år, opplyser kilder til WSJ, hvor det er forventet en verdsetting på 12 milliarder dollar.

– Det er litt interessant at det kommer så mange børsnoteringer nå. Historisk sett har det vært vanskelig å børsnotere når VIX-en (en indeks brukt til å måle risiko) er over 20. Nå er den på 27. Det er ønsketenking at 2019 blir problemfritt med børsuroen vi har nå, forklarer Lie.

Børsuro akselererer børsnoteringer

Børsuroen som har herjet i andre del av 2018 stopper dog ikke planene til gigantene. I stedet blir de klargjort tidligere, ifølge JP Morgans styreleder over det globale investeringsbank-markedet, Jennifer Nason.

– De som planla børsnotering i 2019 akselerer nå de planene, for den første delen av 2019 kan bli mye bedre enn resten av 2019 og 2020, sa hun til CNBC tidligere i desember.

Hun referer til den globale frykten for en større økonomisk krise, eller slutten på det som er et av historiens lengste oppgangsperioder.

– Før verdensøkonomien snur nedover kan det komme en bølge av voldsom optimisme i tek-sektoren som mange prøver å melke nå på slutten. Men det betyr ikke nødvendigvis at 2019 blir et depressivt år, sier han.

Av teknologigigantene Airbnb, WeWork, Slack, Palantir, Uber og Lyft, kan «de fleste eller samtlige være på børs» i 2019, ifølge Nason.

Det kan i isåfall føre til at selskaper til en verdi på til sammen 214 milliarder dollar kommer på børs i USA neste år - eller omtrent 1.900 milliarder kroner.

Til sammenligning kom det «bare» børsnoteringer verdt 45 milliarder dollar i 2000, det største året i USA for noteringer i løpet av de siste to tiårene.

Norsk-eid teknologi på børs

Her hjemme sikter teknologiselskapet Kahoot mot en børsnotering på Merkur Markets i første kvartal 2019.

– Det er en del av utviklingen av selskapet, og noe vi har planlagt en stund. De investorene vi har fått i det siste, er avhengige av at vi er på en mer regulert plattform enn vi er i dag, sa administrerende direktør Åsmund Furuseth til E24 tidligere i år.

Selskapet hadde som mål å nå 100 millioner brukere i løpet av desember måned - og i 2019 sikter Kahoot mot å gjøre flere oppkjøp gjennom programmet Kahoot Ignite.

I tillegg vil Schibsted børsnotere sin internasjonale virksomhet utenfor Norden med selskapet MPI.

– Planen er at første handelsdag i MPI vil skje i april 2019, og vi har bestemt oss for å notere MPI på Oslo Børs, sa konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i en kommentar tidligere i høst.

E24 er et datterselskap av VG, som igjen eies av Schibsted. Enkelte ansatte i E24 har aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjesparingsprogram.