Flere restauranter foretrekker egen app fremfor Vipps Go

I slutten av juni ble det kjent at restaurantkjempen Mat & Drikke Gruppen etter ett år kvitter seg med Vipps Go, og heller går over til en spesialutviklet løsning.

De er ikke alene.

Flere av restaurantkjedene foretrekker å ha en egen app fremfor Vipps Go. Tjenesten gir bedrifter muligheten til å ha vareutvalget tilgjengelig i Vipps-appen, slik som en butikk.

Administrerende direktør i Pink Fish, Ronny Gjøse forklarer at løsningen med deres egen app fungerer godt for både selskapet og kunder.

– Vi finner Vipps Go litt prematur og ikke helt funksjonell. Vi ønsker mer interaksjon med gjestene, og en app som er mer fleksibel og det er derfor mye bedre med noe som er laget for oss.

I appen deres kan kundene betale med Vipps, eller registrere sitt kredittkort.

– Vi har en egen app hvor man kan se menyen, betale i appen, velge tidspunkt og tjene poeng, samt vi deler oppskrifter med våre gjester. Denne løsningen finner vi bedre enn Vipps Go, da den er mer skreddersydd for oss, og har derfor siden start valgt å ha en egen ordning.

«Passer ikke konseptet»

Frank Otterbeck, sjef for markedsføring i Dominos forklarer at de har valgt å ha en egen app på grunn av avanserte systemer og for å ha bedre kontroll på egen data.

– For kundeforholdene har dette en fordel som at de kan «tracke» pizzaen på vei til døren eller for henting, se sin egen favorittpizza i profilen, og gir et enklere brukergrensesnitt.

Han begrunner bruk av egen app fremfor Vipps Go fordi det ikke passer konseptet deres, som stort sett omhandler henting og levering.

– Vi er i dialog med Vipps om betalingsløsning, men ikke Vipps Go.

Prøvde tjenesten i én uke

Restauranten Hakkaizas kiosk-virksomhet Hakka Kiosk på Sørenga prøvde ut Vipps Go i én uke i fjor sommer.

– Vi prøvde kun tjenesten i en liten periode i fjor. Vi brukte det i litt over en uke i forbindelse med sommerkiosken vi har utenfor restauranten på Sørenga, men vi har ikke planer om å prøve dette i år, sier daglig leder Hung Chi Duong.

Han forteller videre at det var lite salg den uken, og at det dermed er vanskelig å uttale seg om tjenesten.

Samtidig opplyser han om at det ikke er noen planer om å ta inn Vipps Go i restauranten.

Burgerkjede holder seg til Vipps

Medeier Gurpreet Singh Bajwa i den populære Oslo-baserte hamburgerkjeden Munchies sier at de ikke har fått noen tilbakemeldinger fra kunder om Vipps Go.

– Jeg tror det funker bra, har ikke hørt noen tilbakemeldinger. Vipps har vært nede et par ganger, og det går på kundenes bekostning om de ikke har med seg kort.

Han forteller videre at det hadde vært bedre om Vipps Go hadde vært integrert med bedriftens kassesystem, ettersom det ikke er slik nå.

Når E24 igjen tar en titt på Munchies i Vipps-appen kommer det på to av tre lokasjoner ikke opp en meny, og på Munchies Solli står det at appen er stengt for bestilling.

Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Bajwa for årsaken til dette.

Pressekontakt i Vipps, Frode Riis Andersen.

Anerkjenner et forbedringspotensial

– Kjernen i det vi driver med er forenkling, og det jobber vi kontinuerlig med til det beste for alle bedrifter som bruker tjenesten. Vipps Go er ikke utviklet for restaurantbransjen alene og vi anerkjenner at det finnes forbedringspotensial. Dette er en tjeneste som når et bredt spekter av små butikker, lag og foreninger med kiosk eller utsalgssted. I dag har om lag 16.000 bedrifter tjenesten, og dette øker hver dag, sier pressekontakt Frode Riis Andersen i Vipps.

Han forteller videre at tjenesten er i kontinuerlig utvikling. I tillegg opplyser han om at arbeidet med forenkling og forbedring av funksjonalitet, blant annet gjennom brukertesting skal sørge for at tjenestene ikke skal stå stille.

– Å gjøre VippsGo mer personlig kan være en av mange veier å gå dersom dette viser seg å være forenklende for kundene våre.