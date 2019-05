Wall Street falt tungt etter ny Kina-ordkrig

Wall Street falt tungt torsdag i det markedsuroen blusset opp på hardere brexitutsikter, fastlåst ordkrig mellom USA og Kina, oljeprisras og ytterligere utfrysing av verdens nest største mobilprodusent.

Dow Jones-indeksen fikk skrelt bort over 400 poeng og var ned 1,11 prosent for dagen ved stengetid klokken 22 i New York.

S&P 500 falt 1,19 prosent, mens teknoindeksen Nasdaq falt 1,58 prosent.

– Markedene priser inn den grelle realiteten om at handelskonflikten trolig vil dure videre, heller enn å få den snarlige løsningen som konsensusforventningene tilsa i slutten av april, sier sjefanalytiker Alex Young i FTSE Russell til Marketwatch.

Teknologiaksjene ble aller hardest rammet på en torsdag preget av globale børsfall og geopolitisk uro. Men også amerikanske energiselskap som Exxon og Chevron ble med på ferden nedover, etter oljeprisfall på rundt tre prosent.

Kina øyner Huawei-hevn



Etter USAs svartelisting av Huawei i forrige uke, langet Kina torsdag ut mot det landet mener er et respektløst pressmiddel i den pågående handelskrigen mellom supermaktene.

– Hvis USA ønsker å fortsette handelssamtalene, så bør de vise oppriktighet og rette opp i sine gale handlinger, insisterte talsperson Gao Feng under en pressebrifing.

– Vi vil følge situasjonen tett og forberede den nødvendige responsen, advarte han.

Programvaregiganten Google og prosessorutvikler ARM – som begge har vært leverandører til Huaweis smarttelefoner – er blant teknologikjempene som denne uken har kuttet sine Huawei-bånd etter USAs svartelisting.

Trump-minister: Kina lyver



Utfrysingen har fortsatt de siste dagene. Onsdag vedtok den amerikanske kongressen å blokkere Huaweis utstyr og tjenester fra det kommende 5G-nettet. Torsdag stanset Panasonic flere av sine handelsforbindelser med Huawei.

Og kort tid før Wall Street satte kurs nedover, sa USAs utenriksminister Mike Pompeo torsdag at han tror flere selskaper vil stanse samarbeidet med Kinas mobilkjempe fremover.

– Ja, det tror jeg. Vi har jobbet her i utenriksdepartementet med å forsikre oss om at alle forstår risikoen, sa han i et intervju med CNBC, der han også anklaget kinesiske myndigheter for å lyve om sine forbindelser til Huawei.

USA vurderer nå Huawei-lignende sanksjoner mot andre kinesiske teknologiselskaper, sier en ikke-navngitt kilde til Reuters.

Tror på hard brexit etter May-nyhet

Imens fortsetter brexitsagaen i Storbritannia, der statsminister Theresa May ifølge The Times vil annonsere sin avgang på fredag.

Markedene reagerte negativt på nyheten, og eksperter tror det politiske kaoset nå vil tilta.

– Jeg tror det går mot hard brexit nå. Hvis det ikke blir en ny folkeavstemning, så tror jeg dette er det mest sannsynlige alternativer, sier Jan Erik Grindheim, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Flere mener risikoen for en hard brexit forsterkes med Mays ventede avgang. Det mest sannsynlige, ifølge sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank, er imidlertid en ytterligere forlengelse utover den nye utmeldingsdatoen, som er satt til 31. oktober.