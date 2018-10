Børsuroen sprer seg - tungt fall på Wall Street

Etter det kraftige børsfallet for et par uker siden har det vært mer uro i markedene, og tirsdag ser nervene igjen ut til å være i spenn.

Dagens nedgang startet i Asia, med tunge fall i både Shanghai, Tokyo og Hongkong, før europeiske markeder slo følge og sendte aksjer til det laveste nivået siden slutten av 2016.

– Det som skjer i dag henger nok sammen med Kina, der markedet gikk kraftig opp i går og kraftig ned i dag. Det forsterker nok utslagene i vestlige markeder, sier porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand til E24.

På den andre siden av Atlanteren er det røde kurser som dominerer når handelen åpner:

Dow Jones-indeksen faller 1,72 prosent

S&P 500 er ned 1,60 prosent

Nasdaq faller 2,03 prosent

Catepillar skuffet - skylder på Trump

Det amerikanske maskin- og utstyrsselskapet Catepillar leverte gode resultater, men varslet om økte utgifter, og er en av de store taperne på Wall Street tirsdag ettermiddag. Selskapet er ned 8,16 prosent etter ti minutters handel.

Selskapet sier årsaken til at kostnadene går opp, er økte tariffer som følge av handelskrigen mellom USA og Kina.

3M leverte også resultater tirsdag, og bommer på analytikernes forventninger til både omsetning og resultat i tredje kvartal, og justerer i tillegg ned utsiktene for året.

Det resulterer i et fall på 6,48 prosent fra start, og sender selskapet inn på listen av de ti største taperne på S&P 500-indeksen.

«Fryktindeksen» skyter opp



Også andre indikatorer viser at stemningen er spent. Den såkalte fryktindeksen» Vix, som er et mål på forventede svingninger på S&P 500, skyter opp over 20 prosent.

Samtidig stiger prisen på gull, en typisk reaksjon når investorer søker tilflukt i antatt tryggere havner.

En «cocktail» av geopolitisk uro og bekymringer rundt de økonomiske utsiktene har får deler av skylden for tirsdagens globale børsfall.

I USA tynges i tillegg markedet av skuffende resultater fra to store selskaper: Både Caterpillar og 3M faller over syv prosent etter at de leverte tall før åpning.

Peker på renten



Chen peker på miksen av faktorer som kaster en skygge over utsiktene i markedet.

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management

– Jeg tror det først og fremst henger sammen med den kraftige renteoppgangen for en ukes tid siden. Ti års statsrente i USA steg ganske kraftig, noe som ligner litt på det vi så i januar og februar som utløste korreksjon i amerikanske aksjer.

– Det er kombinert med et litt svekket makrobilde i spesielt Europa og Japan, mer uro rundt det kinesiske aksjemarkedet og økte spenninger mellom USA og Kina, sier han.

Det globale børsfallet har blitt knyttet til bekymring for stigende renter i USA, selv om årsakene kan være flere og sammensatte. Stigende renter og økte lånekostnader kan bidra til å dempe global vekst og bedrifters inntekter, selv om det fortsatt er svært billig å låne.

I tillegg blir avkastningen høyere på sikre renteplasseringer, hvilket gir mer konkurranse til aksjeplasseringer enn i alle årene der renten var ekstremt lav.

Det er heller ikke uvanlig med korreksjoner etter at børsene har steget mye, noe som har vært tilfellet de siste årene.

Mange har spådd uro i markedene når de store sentralbankenes skal reversere mange års stimulans av økonomien. Dette har blitt sammenlignet med å «ta vekk punsjbollen», og kan bidra til å øke frykten for økonomisk nedtur.

Vektet ned



Storebrand gikk fra overvekt til normalvekt i norske og svenske aksjer i mai, og til normalvekt i globale aksjer i juli.

– Slik sett er dette med økende volatilitet noe vi har sett for oss, at vi skulle få et mer ruglete marked enn vi har hatt de foregående årene der markedet har gått som en rett strek opp, sier Chen.