Historisk rekord på Wall Street

De toneangivende indeksene startet dagen med en solid oppgang tredje juledag, før de igjen falt bratt. I løpet av dagen var utviklingen mer stabil, og ved stengetid pekte alle piler rett opp:

S&P 500 var opp 4,96 prosent



Dow Jones opp 4,98 prosent



Nasdaq Composite opp 5,84 prosent



Dow Jones la på seg over 1.000 poeng denne handelsdagen. Det er den største økningen på én dag for indeksen noensinne, ifølge CNBC.

Den kraftige oppgangen var etterlengtet. På julaften, før Wall Street tok ferie, falt den brede S&P 500-indeksen mer enn den noen gang har gjort på julekvelden.

En allerede tung desember ble da enda tyngre etter en delvis nedstengning av det offentlige apparatet i USA, rykter om at Donald Trump vurderte å sparke sentralbanksjefen og finansminister Steven Mnuchins mislykkede forsøk på å roe ned investorer ved å kunngjøre at landets største banker har god likviditet, til tross for at dette ikke har vært en bekymring.

Oljeprishopp

I likhet med aksjemarkedene falt oljeprisen også tungt julaften. Nordsjøolje endte den dagen ned rundt 5,5 prosent.

Men også oljeprisen fikk et solid løft når handelen åpnet igjen andre juledag. Ved stengetid var nordsjøolje opp 8,50 prosent til over 55 dollar fatet.

Det er den kraftigste oppgangen på én dag på over to år.

Løftet bidro til en sterk oppgang for energisektoren på S&P 500, som endte opp 6,25 prosent.

Brent-oljen har blitt rammet av et generelt svakt marked, med delvis offentlig nedstengning i USA, høyere renter, handelskrig og bekymringer for verdens økonomiske vekst.

Samtidig får den støtte av at Opec og samarbeidspartnere tidligere denne måneden ble enige om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat per dag fra januar.

Detaljhandel til topps

Detaljhandelaksjer var rally-modus onsdag, og forbruksvaresektoren steg mest av alle med rundt 6,30 prosent.

Før børsåpning publiserte Mastercard en rapport som viste at julesalget i USA økte med 5,1 prosent i 2018 til over 850 millioner dollar, noe som er den sterkeste julehandelen på seks år.

Blant forbruksvareaksjene var det Amazon som viste vei. Netthandelsgiganten meldte at de har hatt det sterkeste julesalget noensinne, og ble belønnet med en oppgang på 9,45 prosent onsdag.

Også de andre store teknologiaksjene gjorde det godt. Facebook (+8,16 prosent), Apple (+7,04 prosent), Netflix (+8,46 prosent) og Alphabet (+6,42 prosent) gikk til himmels.