Knallsterke jobbtall sendte Wall Street kraftig opp

En runde med knalltall fra jobbmarkedet og beroligende ord fra USAs sentralbanksjef Jerome Powell gjorde sitt til at appetitten på aksjer var tilbake på ukens siste handelsdag.

De amerikanske børsene slo dermed følge med oppturen i Asia og Europa. Slik var status ved stengetid:

Dow Jones steg 3,29 prosent



S&P 500 var opp 3,43 prosent

Nasdaq endte opp 4,26 prosent

Frykt for vekstbrems i verdens store økonomier har fått deler av skylden for uroen på børsene gjennom høsten og vinteren, men fredag ettermiddag kom det et velkomment tallslipp for tynnslitte investornerver.

Knallsterke jobbtall



Den amerikanske jobbrapporten, ofte kalt verden viktigste nøkkeltall, viste en utvikling som var langt bedre enn forventet – et sterkt signal om at det fortsatt går bra i verdens største økonomi.

Antallet nye jobber utenfor landbruket økte med 312.000, mens det var ventet 177.000 nye arbeidsplasser.

Samtidig økte den årlige lønnsveksten til 3,2 prosent, et nivå som er på linje med det sterkeste siden 2009, ifølge Bloomberg.

Arbeidsledigheten steg riktignok til 3,9 fra 3,7 prosent, men dette skyldes at flere melder seg på i arbeidsmarkedet.

– Den sterke jobbrapporten i desember er positiv for aksjer fordi investorenes største bekymring har vært at veksten bremser. Desembers sterke jobbvekst hjelper til med å lette den bekymringen, sier Alec Young, sjef for markedsanalyse i dataleverandøren FTSE Russell, til nyhetsbyrået.

Beroliget markedet



Etter at den brede S&P 500-indeksen nådde toppen i september har pilene stort sett pekt nedover. Med dagens oppgang er indeksen fortsatt ned rundt 14 prosent fra toppen.

En annen bekymring som har vært trukket frem er den amerikanske sentralbankens rentehevinger. Federal Reserve har jekket opp sin styringsrente til et intervall på 2,25 til 2,5 prosent, og signalisert at renten skal videre opp i 2019.

Fredag uttalte imidlertid sentralbanksjef Jerome Powell at sentralbankens politikk er fleksibel og at den «lytter nøye» til finansmarkedene, hvoretter aksjene på Wall Street steg til dagens høyeste nivå, ifølge Bloomberg.

Apple opp etter kraftig fall



Den mest omsatte aksjen på Dow Jones var Apple, som steg 4,27 prosent. Torsdag falt aksjen 9,96 prosent etter at selskapet sendte ut resultatvarsel onsdag kveld.

Også andre teknologiselskaper gjorde det bra. Amazon steg 5,01 prosent, mens Microsoft var opp 4,65 prosent og Intel ble sendt opp 6,14 prosent.