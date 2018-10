Kraftige fall i Asia etter drama på Wall Street

Det et rødt hav på de asiatiske markedene. Ingen av de større indeksene har holdt fallet innenfor to prosent.

Shenzhen har falt fem prosent i løpet av natten, og den kinesiske valutaen yuan har ikke vært svakere mot dollar på lenge. I løpet av natten gikk kostnaden for en dollar opp til 6,9380 yuan.

Det kan igjen føre til trøbbel for USA. Hvis Kina må selge dollar for å kjøpe yuan, for å styrke valutaen, så må de selge amerikanske statsobligasjoner, som igjen kan få dramatiske konsekvenser for den amerikanske økonomien, skriver Reuters.

I Shanghai er aksjene nå ned mot det laveste nivået siden 2014.

Dette er situasjonen på de større markedene:

Nikkei faller 3,89 prosent

Shanghai faller 3,9 prosent

Hang Seng faller 3,82 prosent

Kospi faller 3,27 prosent

Straits Times i Singapore faller 2,71 prosent

Shenzhen er ned 5,05 prosent

ASX 200 i Sydney faller 2,28 prosent

- Bare begynnelsen

Analysesjef i CEB International Investment, Banny Lam, ser mørke skyer på horisonten etter de kraftige børsfallene. – Det her er bare begynnelsen. Det kan ta en stund før USAs tekboble brister og vi står overfor mange eksterne usikkerhetsfaktorer – handelskrig, risiko i fremvoksende økonomier og oljeprisen, sier han til Bloomberg. – Folk burde også holde et øye med yuanen (Kinas valuta journ.anm.), la han til.

Marerittdag på Wall Street

Onsdagens handelsdag på de amerikanske børsene var alt annet enn god.

Ved stengetid var det bratte fall som dominerte de toneangivende indeksene på Wall Street.

Dow Jones falt 3,12 prosent, eller 823,90 poeng



Nasdaq Composite stengte ned 4,08 prosent, eller 315,97 poeng.



S&P 500 falt 3,28 prosent, eller 94,42 poeng



Økte renter på amerikanske statsobligasjoner samt kraftig nedsalg i teknologisektoren dras frem som årsak til fallet.

For både den brede S&P 500-indeksen og Dow Jones markerer onsdagens fall det største siden 9. februar.

Les også: (+) Årets beste og verste børsnoteringer i Europa

Førstnevnte har nå falt fem handelsdager på rad, hvilket den ikke har gjort på to år.

Absolutt alle Dow Jones sine 30 komponenter stenget i minus.

For Nasdaq-indeksen er onsdagens fall det største siden 24. juli 2016.

– Et mer ruglete marked fremover

Den siste tiden har renten på amerikanske statsobligasjoner – spesielt den tiårige – økt til nivåer ikke sett siden 2011.

Det bidrar til en omstokking av porteføljer hos investorene, påpeker Karl Oscar Strøm i Pareto Securities overfor E24.

– Utbytteandelene i aksjemarkedet har veldig lenge vært høyere enn rentene. Nå er renten høyere enn utbytteavkastningen. De som sitter med store porteføljer, vil på marginen heller kjøpe obligasjoner enn å være usikre på aksjer. Det er egentlig en subtil endring, sier Strøm.

Han påpeker at det amerikanske markedet har vært sterkt veldig lenge, mens renteeffektene for lengst har slått inn i Europa og Asia.

Fryktindeksen til himmels

Vix-indeksen, populært kalt fryktindeksen, steg også voldsomt i tråd med fallet på børsene onsdag kveld.

Indeksen måler forventet volatilitet på den brede S&P 500-indeksen på kort sikt.

I løpet av dagen har indeksen steget hele 33,4 prosent til 21,28 poeng, og i løpet av den siste uken har Vix-indeksen steget hele 60 prosent.

Dette har naturligvis også sammenheng med de høyere rentene og usikkerheten i aksjemarkedet.

Trump ut mot banken

Etter at de amerikanske børsene stengte onsdag, gikk president Donald Trump ut mot sentralbanken Federal Reserve, som i dagligtale omtales som «Fed», for å ha økt renten for mye.

– Jeg mener Fed begår en feil. Den er så stram. Jeg mener Fed har gått fra vettet, sa han. Han la samtidig til at korreksjonen har vært ventet lenge.

Det hvite hus' talsperson Sara Sanders sa onsdag kveld at det kraftige fallet ikke gir grunn til bekymring.

– Fundamentene og framtiden i den amerikanske økonomien forblir utrolig sterk.