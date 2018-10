Onsdagens handelsdag på de amerikanske børsene har vært alt annet enn god.

Ved stengetid er det bratte fall som dominerer de toneangivende indeksene på Wall Street.

Økte renter på amerikanske statsobligasjoner samt kraftig nedsalg i teknologisektoren dras frem som årsak til fallet.

For både den brede S&P 500-indeksen og Dow Jones markerer onsdagens fall det største siden 9. februar. Førstnevnte har nå falt fem handelsdager på rad, hvilket den ikke har gjort på to år.

Absolutt alle Dow Jones sine 30 komponenter stenget i minus.

For Nasdaq-indeksen er onsdagens fall det største siden 24. juli 2016.

Han påpeker at det amerikanske markedet har vært sterkt veldig lenge, mens renteeffektene for lengst har slått inn i Europa og Asia.

– Det har vært veldig enkelt å for eksempel kjøpe indeksfond, og dra seg opp med vinnerne. Nå kan vi komme i et mer ruglete marked hvor man må være mer kresen på hva man plukker. Det er jo sånn det egentlig skal være. Det er et godt marked, men det vil være noe mer krevende, sier Strøm.