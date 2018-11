Mot dårligste år siden 2008 for finansmarkedene

Det har vært urolig i markedene denne høsten, og ifølge Financial Times går det nå mot et sjeldent dårlig år for investorene.

Uvanlig nok har aksje- og obligasjonsverdiene krympet samtidig, hvilket har gitt et samlet globalt verdifall på 5.000 milliarder dollar. Det er det største fallet siden 2008, ifølge FT.

Det tilsvarer over 42.000 milliarder kroner med dagens valutakurser.

Typisk vil aksjer gjøre det bedre når den økonomiske veksten er god, mens rentepapirene gjør det bedre når veksten er svakere.

Dobbelt verdifall



Men i år har verdiene krympet i begge aktivaklassene:

I rentemarkedet har man blitt truffet av de stigende amerikanske rentene i år. Når renter går opp faller verdien av obligasjoner.

Samtidig har en kombinasjon av blant annet stigende renter, svakere vekst i verdensøkonomien og utsikter til lavere resultatvekst i selskapene bidratt til nedgang på børsene.

I verdens aksjemarked, målt ved indeksen FTSE-All World, har verdiene falt med mer enn 3.600 milliarder dollar.

Av indeksens 3.208 selskaper har over 500 falt minst 30 prosent, mens mer enn 1.000 har gått ned minst 20 prosent, skriver avisen. Under en tredjedel er i pluss for året så langt.

I obligasjonsmarkedet har den toneangivende indeksen Bloomberg Barclays Multiverse mistet 1.340 milliarder dollar av verdien siden årsskiftet.

Motvind for børsene



Det globale børsfallet har blitt knyttet til rentefrykt i USA, selv om årsakene kan være flere og sammensatte.

Stigende renter og økte lånekostnader kan bidra til å dempe global vekst og bedrifters inntekter, selv om det fortsatt er svært billig å låne.

I tillegg har den internasjonale handelskonflikten mellom USA og spesielt Kina vært en kilde til uro i markedene.

På samme tid har Europas økonomiske vekst bremset ned, og Det internasjonale pengefondet (IMF) har nedjustert prognosene for global økonomisk vekst.

På Wall Street vokste overskuddene i tredje kvartal i det raskeste tempoet på åtte år, men analytikerne venter kraftig nedbremsing i 2019.

Lavere fart i økonomien, sterk dollar og avtagende effekt fra skattekutt er tre faktorer som kan skape motvind, påpekte nylig sjefstrateg Leif-Rune Rein i Nordea.